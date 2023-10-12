В Ростове снесут жилой дом рядом с НИИАП

В среду, 11 октября, администрация Ростова опубликовала постановление об изъятии земли на улице Фрунзе, 24 литер А, где находится жилое здание. Сам дом, построенный в 1935 году, признают аварийным и подлежащим сносу. Здание расположено рядом с Гинекологическим отделением НИИАП и Главным корпусом Ростовского института охраны здоровья детей и подростков.