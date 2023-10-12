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В Ростове снесут жилой дом рядом с НИИАП

В Ростове снесут жилой дом рядом с НИИАП

12 октября 2023, 13:43
Фото: гугл карты
В Ростове снесут жилой дом рядом с НИИАП
В Ростове под снос попал аварийный дом на улице Фрунзе, расположенный рядом с Гинекологическим отделением НИИАП, сведения об этом появились на портале администрации.

В среду, 11 октября, администрация Ростова опубликовала постановление об изъятии земли на улице Фрунзе, 24 литер А, где находится жилое здание. Сам дом, построенный в 1935 году, признают аварийным и подлежащим сносу. Здание расположено рядом с Гинекологическим отделением НИИАП и Главным корпусом Ростовского института охраны здоровья детей и подростков.

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Согласно тексту документа, городу предстоит изъять земельный участок площадью более 1,4 тысячи квадратных метров, а также шесть жилых помещений у владельцев квартир и комнат в аварийном доме.

В ближайшие 10 дней собственники жилья получат уведомления о выкупе изымаемой недвижимости.

Ранее предпринимателю удалось оспорить в суде решение о сносе аварийного дома на Ворошиловском проспекте.

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