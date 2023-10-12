В Ростове снесут жилой дом рядом с НИИАП

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
В среду, 11 октября, администрация Ростова опубликовала постановление об изъятии земли на улице Фрунзе, 24 литер А, где находится жилое здание. Сам дом, построенный в 1935 году, признают аварийным и подлежащим сносу. Здание расположено рядом с Гинекологическим отделением НИИАП и Главным корпусом Ростовского института охраны здоровья детей и подростков.
Согласно тексту документа, городу предстоит изъять земельный участок площадью более 1,4 тысячи квадратных метров, а также шесть жилых помещений у владельцев квартир и комнат в аварийном доме.
В ближайшие 10 дней собственники жилья получат уведомления о выкупе изымаемой недвижимости.
Ранее предпринимателю удалось оспорить в суде решение о сносе аварийного дома на Ворошиловском проспекте.