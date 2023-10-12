В Ростовской области бензин стал дороже на 13,5% с начала 2023 года

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
В четверг, 12 октября, аналитики Ростовстата опубликовали отчет об изменении цен на различные категории товаров и услуг в Ростовской области.
Согласно данным отчета, в Ростовской области в сентябре цены на бензин выросли на 13,51% по отношению к декабрю 2022 года. При этом с августа прирост составил 2,91%.
Это повлекло за собой рост цен на некоторые виды услуг и продовольственные товары, в стоимость которых закладываются расходы на топливо. Так, например, выросла стоимость услуг пассажирского транспорта — с начала года цены на них выросли на 12,13%.
Напомним, ранее ФАС возбудила дела из-за завышения цен на бензин в Ростовской области.