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Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

В Ростовской области бензин стал дороже на 13,5% с начала 2023 года

В Ростовской области бензин стал дороже на 13,5% с начала 2023 года

12 октября 2023, 17:07
Фото: 1MI
В Ростовской области бензин стал дороже на 13,5% с начала 2023 года
В Ростовской области за год цены на бензин увеличились на 13,5%, об этом сообщили специалисты Ростовстата.

В четверг, 12 октября, аналитики Ростовстата опубликовали отчет об изменении цен на различные категории товаров и услуг в Ростовской области.

Согласно данным отчета, в Ростовской области в сентябре цены на бензин выросли на 13,51% по отношению к декабрю 2022 года. При этом с августа прирост составил 2,91%.

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Это повлекло за собой рост цен на некоторые виды услуг и продовольственные товары, в стоимость которых закладываются расходы на топливо. Так, например, выросла стоимость услуг пассажирского транспорта — с начала года цены на них выросли на 12,13%.

Напомним, ранее ФАС возбудила дела из-за завышения цен на бензин в Ростовской области.

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