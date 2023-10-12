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Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

В Ростовской области будут сажать за сбор грибов

В Ростовской области будут сажать за сбор грибов

12 октября 2023, 09:02
Фото: Midjourney
В Ростовской области будут сажать за сбор грибов
За сбор некоторых грибов с 12 октября следует уголовная ответственность в Ростовской области, ранее соответствующие поправки приняли в Госдуме.

В Ростовской области, как и в других регионах России, вступил в силу закон об уголовной ответственности за сбор краснокнижных грибов. За это будут наказывать тюремным заключением на срок до девяти лет.

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Парламентарии ранее заявили, что уголовное наказание за сбор редких грибов необходимо для защиты исчезающих видов. В Красной книге Ростовской области сейчас находятся 49 видов грибов. Например, шампиньоны бернардовидный, глинисто-жёлтый и превосходный, а также подосиновик серый, гриб-зонтик Оливье, степной сморчок.

Ранее грибы выросли в автобусе №18 в Ростове.

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#Общество#Россия#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Госдума#Грибы#Красная Книга#Закон#Ростов#Сезон грибов
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