В Ростовской области будут сажать за сбор грибов

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
В Ростовской области, как и в других регионах России, вступил в силу закон об уголовной ответственности за сбор краснокнижных грибов. За это будут наказывать тюремным заключением на срок до девяти лет.
Парламентарии ранее заявили, что уголовное наказание за сбор редких грибов необходимо для защиты исчезающих видов. В Красной книге Ростовской области сейчас находятся 49 видов грибов. Например, шампиньоны бернардовидный, глинисто-жёлтый и превосходный, а также подосиновик серый, гриб-зонтик Оливье, степной сморчок.
Ранее грибы выросли в автобусе №18 в Ростове.