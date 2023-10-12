В Ростовской области мясо и птица стали дороже на 18% с начала 2023 года

Согласно данным аналитиков Ростовстата, с начала года цены на мясо и курицу в Ростовской области увеличились на 17,92%, а по отношению к предыдущему месяцу прирост составил почти 3,2%. Кроме того, с декабря 2022 года цены на яйца выросли на 11,73%, а с августа цены «взлетели» сразу на 10,55%. Существенный рост цен с начала года наблюдается и на рыбу с морепродуктами (+5,53%), и плодоовощную продукцию (+7,53%).