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Published Сегодня, 17:31

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Updated Сегодня, 17:33

В Ростовской области мясо и птица стали дороже на 18% с начала 2023 года

В Ростовской области мясо и птица стали дороже на 18% с начала 2023 года

12 октября 2023, 17:31
Фото: 1MI
В Ростовской области мясо и птица стали дороже на 18% с начала 2023 года
В Ростовской области рост цен на продовольственные товары с начала года составил 5,13%, об этом сообщили аналитики Ростовстата.

Сотрудники донского управления федеральной службы государственной статистики объявили, что в сентябре 2023 рост цен на продовольственные товары без алкогольных напитков составил 5,13% по отношению к декабрю 2022 года. При этом на отдельные категории товаров рост цен оказался больше 15%.

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Согласно данным аналитиков Ростовстата, с начала года цены на мясо и курицу в Ростовской области увеличились на 17,92%, а по отношению к предыдущему месяцу прирост составил почти 3,2%. Кроме того, с декабря 2022 года цены на яйца выросли на 11,73%, а с августа цены «взлетели» сразу на 10,55%. Существенный рост цен с начала года наблюдается и на рыбу с морепродуктами (+5,53%), и плодоовощную продукцию (+7,53%).

Дешевле для дончан стали только бобы, макароны и молочная продукция, цены на них снизились в среднем на 0,37-4,68% с начала года.

Ранее донской врач рассказал, опасно ли покупать продукты во время вспышки африканской чумы свиней.

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