В Ростовской области построят ветропарки мощностью до 750 МВт

По словам замгубернатора, развитие ветроэнергетики в Ростовской области состоит не только в строительстве новых ветропарков, но и в создании предприятий, обеспечивающих население рабочими местами, а потому донское правительство готово помочь инвестиционным компаниям в реализации проектов ВИЭ.