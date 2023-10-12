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В Ростовской области построят ветропарки мощностью до 750 МВт

В Ростовской области построят ветропарки мощностью до 750 МВт

12 октября 2023, 12:40
Фото: 1MI
В Ростовской области построят ветропарки мощностью до 750 МВт
В Ростовской области планируют построить ветроэлектростанции общей мощностью до 750 Мегаватт, об этом сообщил замгубернатора региона Игорь Сорокин.

Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин в беседе с порталом Interfax рассказал, что инвестиционные компании рассматривают возможность построить на Дону ветроэлектростанции (ВЭС) общей мощностью до 750 МВт.

Игорь Сорокин напомнил, что Ростовская область стала одним из первых субъектов России, где приступили к реализации проектов «зеленой» энергетики, и уже третий год подряд регион возглавляет федеральный рейтинг по объемам ветрогенерации.

«Кроме того, первое место регион получил и в отдельной номинации „Самый индустриальный ВИЭ-регион“», — уточняет Сорокин.

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По словам замгубернатора, развитие ветроэнергетики в Ростовской области состоит не только в строительстве новых ветропарков, но и в создании предприятий, обеспечивающих население рабочими местами, а потому донское правительство готово помочь инвестиционным компаниям в реализации проектов ВИЭ.

В настоящий момент в Ростовской области работают шесть ветропарков, общая мощность которых составляет 610 Мегаватт.

Ранее стало известно, что Ростовская область может стать первым регионом с действующим ветрокластером.

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