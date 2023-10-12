В Ростовской области жители остались без вакцин от ковида и редких грибов

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
В Госдуме приняли поправки, которые определяют меру ответственности за сбор отдельных видов грибов в Ростовской области и других регионах России.
Так с 12 октября в России стал действовать закон, который определяет меру наказания за сбор краснокнижных грибов. Теперь дончане и жители других регионов могут провести в колонии до девяти лет, если в их лукошке заметят один из исчезающих видов грибов, например, бернардовидные, превосходные или глинисто-желтые шампиньоны, а также серые подосиновики, грибы-зонтики Оливье или степные сморчки. В общей сложности, в Красной книге Ростовской области находятся около 50 видов грибов, находящихся под угрозой исчезновения, сбор которых грозит дончанам уголовной ответственностью, а потому грибникам следует быть внимательными и осторожными.
Замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев объявил, что в ФАС возбудили дела по факту значительного превышения среднего уровня цен на топливо в Ростовской области и других регионах России.
Подобные факты завышения цен также фиксировали в Нижегородской области, на территории Краснодарского и Ставропольского краев, а также в Республике Дагестан. По словам Королева, все потенциальное нарушители антимонопольного законодательства получили письма с требованием снизить цены на топливо с учетом снижения биржевых цен. Если в ближайшее время на АЗС не скорректируют цены на бензин и топливо — это признают нарушением антимонопольного закона.
Значимой новостью дня на фоне растущей заболеваемости коронавирусом в Ростовской области стала неудача донского Минздрава, которому не удалось закупить препараты для вакцинации населения от коронавируса.
Ведомство планировало заказать почти 28 тысяч вакцин от ковида, опубликовало тендер на госзакупках, оценив поставку в 10,4 миллиона рублей. Однако даже спустя несколько дней не нашлось ни одного поставщика, готового взять на себя исполнение контракта. В итоге конкурс не состоялся.
Как решится проблема с закупкой препаратов пока неизвестно, но издание RostovGazeta продолжит следить за ситуацией.