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Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

В Ростовской области дончане остались без вакцин от ковида и редких грибов

В Ростовской области жители остались без вакцин от ковида и редких грибов

12 октября 2023, 14:56
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области дончане остались без вакцин от ковида и редких грибов
В Ростовской области дончане не могут вакцинироваться от коронавируса и пойти собирать грибы, а ФАС возбудил дела из-за чрезмерного роста цен на топливо на юге России.

Деликатес по цене свободы

В Госдуме приняли поправки, которые определяют меру ответственности за сбор отдельных видов грибов в Ростовской области и других регионах России.

Так с 12 октября в России стал действовать закон, который определяет меру наказания за сбор краснокнижных грибов. Теперь дончане и жители других регионов могут провести в колонии до девяти лет, если в их лукошке заметят один из исчезающих видов грибов, например, бернардовидные, превосходные или глинисто-желтые шампиньоны, а также серые подосиновики, грибы-зонтики Оливье или степные сморчки. В общей сложности, в Красной книге Ростовской области находятся около 50 видов грибов, находящихся под угрозой исчезновения, сбор которых грозит дончанам уголовной ответственностью, а потому грибникам следует быть внимательными и осторожными.

В общей сложности, в Красной книге Ростовской области находятся около 50 видов грибов, находящихся под угрозой исчезновенияВ общей сложности, в Красной книге Ростовской области находятся около 50 видов грибов, находящихся под угрозой исчезновения
В общей сложности, в Красной книге Ростовской области находятся около 50 видов грибов, находящихся под угрозой исчезновения
Фото: DirkVE/cc by sa 3.0/wiki

Не топливо, а чистое золото

Замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев объявил, что в ФАС возбудили дела по факту значительного превышения среднего уровня цен на топливо в Ростовской области и других регионах России.

Подобные факты завышения цен также фиксировали в Нижегородской области, на территории Краснодарского и Ставропольского краев, а также в Республике Дагестан. По словам Королева, все потенциальное нарушители антимонопольного законодательства получили письма с требованием снизить цены на топливо с учетом снижения биржевых цен. Если в ближайшее время на АЗС не скорректируют цены на бензин и топливо — это признают нарушением антимонопольного закона.

Не топливо, а чистое золотоНе топливо, а чистое золото
Не топливо, а чистое золото
Фото: rostovgazeta.ru

Вакцин нет, но вы держитесь

Значимой новостью дня на фоне растущей заболеваемости коронавирусом в Ростовской области стала неудача донского Минздрава, которому не удалось закупить препараты для вакцинации населения от коронавируса.

В Ростовской области число заболевших ковидом выросло почти на 20%
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Ведомство планировало заказать почти 28 тысяч вакцин от ковида, опубликовало тендер на госзакупках, оценив поставку в 10,4 миллиона рублей. Однако даже спустя несколько дней не нашлось ни одного поставщика, готового взять на себя исполнение контракта. В итоге конкурс не состоялся.

Как решится проблема с закупкой препаратов пока неизвестно, но издание RostovGazeta продолжит следить за ситуацией.

Как решится проблема с закупкой препаратов пока неизвестно, но издание RostovGazeta продолжит следить за ситуацией.Как решится проблема с закупкой препаратов пока неизвестно, но издание RostovGazeta продолжит следить за ситуацией.
Как решится проблема с закупкой препаратов пока неизвестно, но издание RostovGazeta продолжит следить за ситуацией.
Фото: 1MI
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