В Ростовской области жители остались без вакцин от ковида и редких грибов

Так с 12 октября в России стал действовать закон, который определяет меру наказания за сбор краснокнижных грибов. Теперь дончане и жители других регионов могут провести в колонии до девяти лет, если в их лукошке заметят один из исчезающих видов грибов, например, бернардовидные, превосходные или глинисто-желтые шампиньоны, а также серые подосиновики, грибы-зонтики Оливье или степные сморчки. В общей сложности, в Красной книге Ростовской области находятся около 50 видов грибов, находящихся под угрозой исчезновения, сбор которых грозит дончанам уголовной ответственностью, а потому грибникам следует быть внимательными и осторожными.