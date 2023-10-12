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Published Сегодня, 10:52

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Updated Сегодня, 10:54

Власти рассказали, куда жаловаться на отсутствие отопления в Ростовской области

Власти рассказали, куда жаловаться на отсутствие отопления в Ростовской области

12 октября 2023, 10:52
Фото: 1MI
Власти рассказали, куда жаловаться на отсутствие отопления в Ростовской области
В Ростовской области по вопросам, связанным с отопительным сезоном, можно обращаться в диспетчерскую МинЖКХ региона, сообщили в областном правительстве.

Обращаться можно круглосуточно по всем вопросам, связанным с запуском систем отопления. Добавим, что тепло начали давать в 15 муниципалитетах региона, в основном это северные районы.

В полном объеме отопительный сезон начался в Боковском, Кашарском и Чертковском районах. Сейчас в области работают 559 котельных.

Ростовчане могут остаться без отопления до конца октября
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«Отопление получили 608 соцобъектов, в том числе 152 медучреждения, 225 детских садов, 206 школ. Также это касается 25 детских домов и домов престарелых», — уточнили в правительстве.

Ранее стало известно, что ростовчане могут остаться без отопления до конца октября.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Отопление#Тепло#Школы#Муниципалитеты#Котельные#Соцобъекты#МинЖКХ#Медучреждения#Детские сады
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