Власти рассказали, куда жаловаться на отсутствие отопления в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Обращаться можно круглосуточно по всем вопросам, связанным с запуском систем отопления. Добавим, что тепло начали давать в 15 муниципалитетах региона, в основном это северные районы.
В полном объеме отопительный сезон начался в Боковском, Кашарском и Чертковском районах. Сейчас в области работают 559 котельных.
«Отопление получили 608 соцобъектов, в том числе 152 медучреждения, 225 детских садов, 206 школ. Также это касается 25 детских домов и домов престарелых», — уточнили в правительстве.
Ранее стало известно, что ростовчане могут остаться без отопления до конца октября.