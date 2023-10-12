Власти рассказали, в каких районах Ростова рожают меньше детей

Власти Ростова привели статистику рождаемости и смертности в городе с января по март этого года. Рождаемость в городе продолжает расти крайне медленными темпами — всего на 1,5% за год. За первые три месяца 2023 года в Ростове на свет появились 2372 ребенка. Это лишь на 35 больше, чем годом ранее.