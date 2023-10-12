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Западный и Александровка: власти заявили, где в Ростове рождается больше всего детей

Власти рассказали, в каких районах Ростова рожают меньше детей

12 октября 2023, 04:31
Фото: 1MI
Западный и Александровка: власти заявили, где в Ростове рождается больше всего детей
Лидерами рождаемости в Ростове являются Советский и Пролетарский районы, следует из официальной статистики властей.

Власти Ростова привели статистику рождаемости и смертности в городе с января по март этого года. Рождаемость в городе продолжает расти крайне медленными темпами — всего на 1,5% за год. За первые три месяца 2023 года в Ростове на свет появились 2372 ребенка. Это лишь на 35 больше, чем годом ранее.

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При этом самый высокий коэффициент рождаемости зафиксирован в Советском (9,7 промилле) и Пролетарском (9,4 промилле) районах города. Хуже всего ситуация с рождаемостью обстоит ближе к центру Ростова — в Ленинском (7,3 промилле) и Ворошиловском (7,5 промилле) районах.

В среднем по Ростову коэффициент рождаемости составляет 8,5 промилле.

Фото: rostov-gorod.ru

Ранее бывший главврач перинатального центра рассказал, почему ростовчанки мало рожают.

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