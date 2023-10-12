Врач Александр Мясников советует использовать гомеопатию

Posted Сегодня, 19:48
Published Сегодня, 19:48
Modified Сегодня, 19:49
Updated Сегодня, 19:49
На протяжении учебного года школьники часто жалуются на быстро возникающее чувство усталости и вялость, при этом они могут демонстрировать повышенную раздражительность и часто болеть. Как сообщает rosbalt.ru, гомеопатические препараты могут помочь детям справиться со стрессом и высокими учебными нагрузками.
Согласно мнению Мясникова, школьники часто не способны своими силами справляться со стрессовыми ситуациями. Во время одного из эфиров теледоктору поступил вопрос о том, возможно ли оказать школьнику помощь, чтобы ребенок смог справляться с эмоциональным напряжением. Тогда врач порекомендовал использовать в качестве эффективного способа для сброса психологического давления физическую нагрузку. Но не секрет, что в наше время дети, как правило, предпочитают электронные гаджеты активному отдыху.
Не все лекарственные препараты, традиционно применяемые для борьбы со стрессом, подходят детям — они практически всегда имеют ряд побочных эффектов и противопоказаний. Поэтому на помощь приходят натуральные средства. Мясников отметил, что прежде всего нужно руководствоваться принципом «не навреди» и вспомнить о гомеопатических препаратах, имеющих натуральное происхождение, не приносящих вреда и не провоцирующих сонливость.
О позиции доктора Мясникова в отношении гомеопатии было известно и ранее. Он неоднократно подчеркивал, что данное направление является частью медицинской системы, советуя телезрителям изучать механизм действия таких средств, вместо того чтобы их отвергать. При этом врач упоминал реальные примеры, подтверждающие эффективность таких препаратов. Также он опирался на тот факт, что гомеопатия, войдя в перечень направлений официальной медицины, приобрела большую популярность во многих странах мира, среди которых Сингапур, Пакистан, Великобритания, Бразилия и США. Гомеопатические препараты активно назначаются педиатрами, гинекологами, неврологами и дерматологами. Их применяют для профилактики и лечения дыхательной и других систем организма.