Врач Александр Мясников советует использовать гомеопатию

О позиции доктора Мясникова в отношении гомеопатии было известно и ранее. Он неоднократно подчеркивал, что данное направление является частью медицинской системы, советуя телезрителям изучать механизм действия таких средств, вместо того чтобы их отвергать. При этом врач упоминал реальные примеры, подтверждающие эффективность таких препаратов. Также он опирался на тот факт, что гомеопатия, войдя в перечень направлений официальной медицины, приобрела большую популярность во многих странах мира, среди которых Сингапур, Пакистан, Великобритания, Бразилия и США. Гомеопатические препараты активно назначаются педиатрами, гинекологами, неврологами и дерматологами. Их применяют для профилактики и лечения дыхательной и других систем организма.