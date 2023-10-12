Врач рассказал, опасно ли покупать продукты в Ростове после вспышек АЧС

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Напомним, что в Зерноградском районе Ростовской области зафиксирован очаг заражения АЧС, введен карантин.
Однако ростовские медики подчеркивают, что в отличие от птичьего или свиного гриппа, которые могут переходить на человека и представлять большую опасность, вирус АЧС имеет только видовую принадлежность.
«Это значит, что опасность заразиться и заболеть африканской чумой у человека отсутствует. Но вирус очень заразный. И человек может быть его носителем. Отсюда и возникает главная опасность АЧС», — отмечает врач терапевт, не пожелавший публиковать свое имя.
По словам собеседника, вирус АЧС устойчив во внешней среде. Он погибает только при температурной обработке выше 80 градусов. При молниеносной форме, когда заболевание поражает свиней на ферме, животные гибнут в течение двух суток. Но, по словам медиков, есть и хроническая форма, которая может сохраняться у диких кабанов и бородавочников.
«И хотя человек не может заболеть этим вирусом, людское разгильдяйство может привести к его массовому распространению. В данном случае оно будет попросту преступно. Вирус АЧС — высокозаразный. Поэтому из-за одной заболевшей свиньи уничтожается все поголовье целиком. В истории развития АЧС наши эпидемиологи считают, что этот вирус используется как бактериологическое оружие — он наносит большой экономический урон», — резюмирует доктор.
Ранее зоолог рассказал RostovGazeta, как распространяется АЧС в Ростовской области.