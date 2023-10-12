Врач рассказал, опасно ли покупать продукты в Ростове после вспышек АЧС

«И хотя человек не может заболеть этим вирусом, людское разгильдяйство может привести к его массовому распространению. В данном случае оно будет попросту преступно. Вирус АЧС — высокозаразный. Поэтому из-за одной заболевшей свиньи уничтожается все поголовье целиком. В истории развития АЧС наши эпидемиологи считают, что этот вирус используется как бактериологическое оружие — он наносит большой экономический урон», — резюмирует доктор.