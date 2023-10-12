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Врач рассказал, можно ли заразиться от продуктов африканской чумой свиней в Ростове

Врач рассказал, опасно ли покупать продукты в Ростове после вспышек АЧС

12 октября 2023, 07:00
Фото: 1MI
Врач рассказал, можно ли заразиться от продуктов африканской чумой свиней в Ростове
Опасность заразиться африканской чумой свиней у ростовчан отсутствует. Однако вирус настолько контагиозный, что человек может быть переносчиком этого заболевания, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Напомним, что в Зерноградском районе Ростовской области зафиксирован очаг заражения АЧС, введен карантин.

Однако ростовские медики подчеркивают, что в отличие от птичьего или свиного гриппа, которые могут переходить на человека и представлять большую опасность, вирус АЧС имеет только видовую принадлежность.

«Это значит, что опасность заразиться и заболеть африканской чумой у человека отсутствует. Но вирус очень заразный. И человек может быть его носителем. Отсюда и возникает главная опасность АЧС», — отмечает врач терапевт, не пожелавший публиковать свое имя.

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По словам собеседника, вирус АЧС устойчив во внешней среде. Он погибает только при температурной обработке выше 80 градусов. При молниеносной форме, когда заболевание поражает свиней на ферме, животные гибнут в течение двух суток. Но, по словам медиков, есть и хроническая форма, которая может сохраняться у диких кабанов и бородавочников.

При молниеносной форме, когда заболевание поражает свиней на ферме, животные гибнут в течение двух суток.При молниеносной форме, когда заболевание поражает свиней на ферме, животные гибнут в течение двух суток.
При молниеносной форме, когда заболевание поражает свиней на ферме, животные гибнут в течение двух суток.
Фото: 1MI

«И хотя человек не может заболеть этим вирусом, людское разгильдяйство может привести к его массовому распространению. В данном случае оно будет попросту преступно. Вирус АЧС — высокозаразный. Поэтому из-за одной заболевшей свиньи уничтожается все поголовье целиком. В истории развития АЧС наши эпидемиологи считают, что этот вирус используется как бактериологическое оружие — он наносит большой экономический урон», — резюмирует доктор.

Ранее зоолог рассказал RostovGazeta, как распространяется АЧС в Ростовской области.

Зоолог разъяснил, чем опасна африканская чума свиней для ростовчан
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