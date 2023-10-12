Жителей Ростовской области предупредили о тумане и дождях 13 октября

Согласно данным синоптиков, в ночь на пятницу, 13 октября, в Ростовской области ожидается похолодание до -3 градусов, однако в большинстве районов температура воздуха будет держаться в границах от +1 до +6 градусов. Утром дончан ожидают небольшие дожди и туман, однако уже днем воздух прогреется до +12-17 градусов. Скорость ветра составит до 14 метров в секунду.