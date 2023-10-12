rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:00

Published Сегодня, 18:00

Modified Сегодня, 18:02

Updated Сегодня, 18:02

Жителей Ростовской области предупредили о тумане и дождях 13 октября

Жителей Ростовской области предупредили о тумане и дождях 13 октября

12 октября 2023, 18:00
Фото: 1MI
Жителей Ростовской области предупредили о тумане и дождях 13 октября
В Ростовской области 13 октября ожидаются дожди, туман и ночные заморозки до -3 градусов, об этом сообщили синоптики Ростовского гидрометцентра.

Согласно данным синоптиков, в ночь на пятницу, 13 октября, в Ростовской области ожидается похолодание до -3 градусов, однако в большинстве районов температура воздуха будет держаться в границах от +1 до +6 градусов. Утром дончан ожидают небольшие дожди и туман, однако уже днем воздух прогреется до +12-17 градусов. Скорость ветра составит до 14 метров в секунду.

Стало известно, когда потеплеет в Ростовской области в октябре
Узнать подробнее

Аналогичные погодные условия сохранятся и в субботу, 14 октября, только температура воздуха ночью поднимется до +7-12 градусов, а днем потеплеет до +20 градусов.

Воскресенье станет самым теплым днем недели, осадков не ожидается, а температура поднимется до +22 градусов.

Ранее метеоролог рассказал дончанам, когда ждать «бабье лето».

Читайте также:
Синоптик Назарова предупредила дончан о снегопаде 11 октябряСиноптик Елена Назарова рассказала, каким будет октябрь в Ростовской областиКогда резко потеплеет в Ростове и какую погоду ждать осенью
#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Прогноз погоды в Ростовской области#Дождь#Туман#Ростовский гидрометцентр#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовской области жители остались без вакцин от ковида и редких грибов
Сегодня, 14:56
Областной суд освободил ростовчанку Светлану Говорову из психбольницы после скандала
Сегодня, 16:15
«Увезли на скорой»: состояние ростовчанки Светланы Говоровой после психбольницы
Сегодня, 16:47
«Солнцепек, дохлая рыба и надоедливые моржи»: чем недовольны ростовчане на набережной
Сегодня, 13:57
Зоолог рассказал о последствиях распространения африканской чумы свиней на Дону
Сегодня, 13:52
Полуденка — одно из первых русских поселений на территории современного Ростова
Сегодня, 13:44