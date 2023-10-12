Жителей Ростовской области предупредили о тумане и дождях 13 октября

Posted Сегодня, 18:00
Published Сегодня, 18:00
Modified Сегодня, 18:02
Updated Сегодня, 18:02
Согласно данным синоптиков, в ночь на пятницу, 13 октября, в Ростовской области ожидается похолодание до -3 градусов, однако в большинстве районов температура воздуха будет держаться в границах от +1 до +6 градусов. Утром дончан ожидают небольшие дожди и туман, однако уже днем воздух прогреется до +12-17 градусов. Скорость ветра составит до 14 метров в секунду.
Аналогичные погодные условия сохранятся и в субботу, 14 октября, только температура воздуха ночью поднимется до +7-12 градусов, а днем потеплеет до +20 градусов.
Воскресенье станет самым теплым днем недели, осадков не ожидается, а температура поднимется до +22 градусов.
Ранее метеоролог рассказал дончанам, когда ждать «бабье лето».