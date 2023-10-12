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Зоолог Ерофеева рассказала, почему в Шахтах массово отравили собак

Зоолог Ерофеева рассказала, почему в Шахтах массово травят бездомных собак

12 октября 2023, 08:54
Фото: Midjourney
Зоолог Ерофеева рассказала, почему в Шахтах массово отравили собак
Шахтинские зоозащитники насчитали 30 погибших собак с конца лета. Зоолог Регина Ерофеева рассказала RostovGazeta, кто и почему может травить животных.

О нескольких отравленных собаках со щенками жители Шахт сообщили в социальных сетях 10 октября. Животных в муках обнаружили неподалеку от железнодорожного вокзала, центрального рынка, школы №5 и прокуратуры, а также на проспекте Победы революции.

Ростовский зоолог Регина Ерофеева предположила, что все отравления связаны между собой.

«Однозначно, за отравлениями во всех этих местах стоял один и тот же человек или группа лиц. К сожалению, такие случаи не редкость, особенно накануне зимы», — говорит зоолог.

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По мнению Регины Ерофеевой, отравители решили избавиться от псов до того, как на улице похолодает и для животных станет меньше еды.

«Люди считают, что собаки могут стать агрессивными от голода и травят их. Тем более, все отравления были в очень людных местах», — добавляет эксперт.

Зоолог напоминает, что жестокое обращение с животными карается штрафами и лишением свободы, а для отлова безнадзорных собак существуют специальные организации.

Ранее RostovGazeta писала о том, что полиция проводит проверку по поводу зверского отравления собак в Ростове.

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