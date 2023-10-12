Зоолог Ерофеева рассказала, почему в Шахтах массово травят бездомных собак

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
О нескольких отравленных собаках со щенками жители Шахт сообщили в социальных сетях 10 октября. Животных в муках обнаружили неподалеку от железнодорожного вокзала, центрального рынка, школы №5 и прокуратуры, а также на проспекте Победы революции.
Ростовский зоолог Регина Ерофеева предположила, что все отравления связаны между собой.
«Однозначно, за отравлениями во всех этих местах стоял один и тот же человек или группа лиц. К сожалению, такие случаи не редкость, особенно накануне зимы», — говорит зоолог.
По мнению Регины Ерофеевой, отравители решили избавиться от псов до того, как на улице похолодает и для животных станет меньше еды.
«Люди считают, что собаки могут стать агрессивными от голода и травят их. Тем более, все отравления были в очень людных местах», — добавляет эксперт.
Зоолог напоминает, что жестокое обращение с животными карается штрафами и лишением свободы, а для отлова безнадзорных собак существуют специальные организации.
Ранее RostovGazeta писала о том, что полиция проводит проверку по поводу зверского отравления собак в Ростове.