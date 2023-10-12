Зоолог рассказал о последствиях распространения африканской чумы свиней на Дону

«В том, что в конце лета, когда еще тепло, на карантине оказались два района, нет ничего страшного. Это, к сожалению, наша реальность. Когда начнутся холода, заболеваемость сама пойдет на спад. Но, естественно, пускать на самотек эту ситуацию нельзя. Поэтому сегодня и борются с АЧС», — резюмирует эксперт.