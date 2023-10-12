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Published Сегодня, 13:52

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Updated Сегодня, 13:54

Зоолог рассказал о последствиях распространения африканской чумы свиней на Дону

Зоолог рассказал о последствиях распространения африканской чумы свиней на Дону

12 октября 2023, 13:52
Фото: 1MI
Зоолог рассказал о последствиях распространения африканской чумы свиней на Дону
В ситуации с объявлением карантина из-за африканской чумы свиней в двух районах Ростовской области нет ничего страшного. Это наша реальность, сообщил RostovGazeta зоолог ЮФУ Алексей Тихонов.

Напомним, что на отдельных территориях Миллеровского и Чертковского районов в Ростовской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней (АЧС). В зоне карантина и наблюдения оказалось 10 населенных пунктов.

«Африканская чума свиней — очень заразное заболевание. Прежде, чем его диагностируют, оно может распространяться на другие территории. Не исключено, что и правда, несколько партий зараженного корма проскочили через таможню. Сложно назвать истинную причину появления АЧС, не зная анализов», — отмечает Алексей Тихонов.

В двух районах Ростовской области ввели карантин из-за чумы свиней
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Зоолог напоминает, что в прежние года ситуация с чумой свиней в Ростовской области бывала и хуже. По его словам, ранее, например, карантин объявляли в шести-семи районах донского края.

«В том, что в конце лета, когда еще тепло, на карантине оказались два района, нет ничего страшного. Это, к сожалению, наша реальность. Когда начнутся холода, заболеваемость сама пойдет на спад. Но, естественно, пускать на самотек эту ситуацию нельзя. Поэтому сегодня и борются с АЧС», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, опасно ли покупать продукты в Ростове из-за африканской чумы свиней.

Врач рассказал, опасно ли покупать продукты в Ростове после вспышек АЧС
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