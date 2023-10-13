Автомобили снова резко подорожали в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Стоимость машин только за сентябрь выросла в пределах от 2,5 до 5,9%, а сильнее всего цена увеличилась на ВАЗ Chance. Сейчас его средняя стоимость превышает 291 тысячу рублей, что на 28% больше, чем месяцем ранее.
На втором месте оказался Renault Sandero, подорожавший на 8%. Тем, кто его хочет купить, придется отдать около 707 тысяч рублей.
В топ-3 подорожавших авто с пробегом попал и Opel Astra, цены на который взлетели на 16%. Что касается новых машин, то сильнее всего выросли в цене Geely Tugella — до 4,5 миллиона рублей.
«Больше всего за сентябрь в Ростове-на-Дону в цене упали автомобили китайских автобрендов: Changan UNI–V и Exeed TXL», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на портал.
Ранее автотовары подорожали на сотни процентов в Ростовской области.