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Published Сегодня, 07:21

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Updated Сегодня, 07:23

Подержанные автомобили стали дороже на 8% за сентябрь в Ростове-на-Дону

Автомобили снова резко подорожали в Ростове-на-Дону

13 октября 2023, 07:21
Фото: 1MI
Подержанные автомобили стали дороже на 8% за сентябрь в Ростове-на-Дону

Подержанные автомобили стали дороже на 8% за сентябрь в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону подержанные автомобили, которым менее 15 лет, выросли в цене на 15% за месяц, сообщает Авто.ру.

Стоимость машин только за сентябрь выросла в пределах от 2,5 до 5,9%, а сильнее всего цена увеличилась на ВАЗ Chance. Сейчас его средняя стоимость превышает 291 тысячу рублей, что на 28% больше, чем месяцем ранее.

На втором месте оказался Renault Sandero, подорожавший на 8%. Тем, кто его хочет купить, придется отдать около 707 тысяч рублей.

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В топ-3 подорожавших авто с пробегом попал и Opel Astra, цены на который взлетели на 16%. Что касается новых машин, то сильнее всего выросли в цене Geely Tugella — до 4,5 миллиона рублей.

«Больше всего за сентябрь в Ростове-на-Дону в цене упали автомобили китайских автобрендов: Changan UNI–V и Exeed TXL», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на портал.

Ранее автотовары подорожали на сотни процентов в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Цена#Автомобили#Сентябрь
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