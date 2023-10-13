Автомобили снова резко подорожали в Ростове-на-Дону

Стоимость машин только за сентябрь выросла в пределах от 2,5 до 5,9%, а сильнее всего цена увеличилась на ВАЗ Chance. Сейчас его средняя стоимость превышает 291 тысячу рублей, что на 28% больше, чем месяцем ранее.