«Что за трамвай появится в Левенцовке?»: урбанист разъяснил чего ждать ростовчанам

«Информация из многих СМИ о строительстве новой, еще одной трамвайной линии неверна. Речь идет о появлении сметной документации на тот же самый участок. Мне разъяснили, что заключение на проектную документацию было выдано раньше — на тот участок, который строят в Левенцовке. А сейчас выдали заключение на сметную документацию. Причем на тот же самый участок», — разъясняет эксперт.