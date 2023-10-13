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Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

«Что за трамвай появится в Левенцовке?»: урбанист разъяснил чего ждать ростовчанам

«Что за трамвай появится в Левенцовке?»: урбанист разъяснил чего ждать ростовчанам

13 октября 2023, 08:47
Фото: donland.ru
«Что за трамвай появится в Левенцовке?»: урбанист разъяснил чего ждать ростовчанам

Урбанист Артемий Зайцев разъяснил, какую трамвайную линию построят в Ростове

Урбанист Артемий Зайцев сообщил RostovGazeta, что информация о строительстве новой трамвайной линии в Левенцовке Ростова не соответствует реальности.

По словам урбаниста, когда в ростовских СМИ появилась информация о том, что Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект строительства трамвая в Ростове, у него возник вопрос — как могли начать строить без госэкспертизы?

«Оказывается, проектная документация на строящийся участок была одобрена ранее. А сейчас Главгосэспертиза утвердила сметную документацию», — отмечает Артемий Зайцев.

Однако спикер подчеркивает, что пока речь идет о строительстве лишь небольшого участка в Левенцовке — от пересечения улиц Жданова и Ткачева до пересечения Еременко и Малиновского. А отнюдь не о появлении еще одной трамвайной линии.

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На остальные участки трамвайных линий, по словам собеседника, проект ростовского трамвая отсутствует.

Пока речь идет о строительстве лишь небольшого участка в Левенцовке — от пересечения улиц Жданова и Ткачева до пересечения Еременко и Малиновского.Пока речь идет о строительстве лишь небольшого участка в Левенцовке — от пересечения улиц Жданова и Ткачева до пересечения Еременко и Малиновского.
Пока речь идет о строительстве лишь небольшого участка в Левенцовке — от пересечения улиц Жданова и Ткачева до пересечения Еременко и Малиновского.
Фото: Рисунок Артемия Зайцева / Яндекс Карты

«Информация из многих СМИ о строительстве новой, еще одной трамвайной линии неверна. Речь идет о появлении сметной документации на тот же самый участок. Мне разъяснили, что заключение на проектную документацию было выдано раньше — на тот участок, который строят в Левенцовке. А сейчас выдали заключение на сметную документацию. Причем на тот же самый участок», — разъясняет эксперт.

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