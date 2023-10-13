День яйца объявили в Ростовской области в пятницу 13-го

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
По информации ведомства, 13 октября празднуют День яйца, которое считается ценным пищевым продуктом. А Ростовская область является лидером по их производству в ЮФО.
Если рассматривать в целом по стране, то донской регион оказался на третьем месте. Только с января по август в области было произведено более миллиарда яиц.
«Сельхозкомпании за этот период произвели 713 миллионов штук. Средняя яйценоскость предприятий достигла 206 яиц», — пишет ведомство.
Отмечается, что в индивидуальном секторе удалось получить более 372 миллионов штук яиц.
Ранее стало известно, что в Ростовской области мясо и птица стали дороже на 18% с начала 2023 года.