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День яйца объявили в Ростовской области в пятницу 13-е

День яйца объявили в Ростовской области в пятницу 13-го

13 октября 2023, 13:48
Фото: Thomas Leuthard/CC BY 2.0 DEED/flickr.com
День яйца объявили в Ростовской области в пятницу 13-е
В Ростовской области 13 октября объявили праздник всех любителей яиц, омлетов, запеканок и глазуньи, сообщает в соцсетях Ростовстат.

По информации ведомства, 13 октября празднуют День яйца, которое считается ценным пищевым продуктом. А Ростовская область является лидером по их производству в ЮФО.

Если рассматривать в целом по стране, то донской регион оказался на третьем месте. Только с января по август в области было произведено более миллиарда яиц.

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«Сельхозкомпании за этот период произвели 713 миллионов штук. Средняя яйценоскость предприятий достигла 206 яиц», — пишет ведомство.

Отмечается, что в индивидуальном секторе удалось получить более 372 миллионов штук яиц.

Ранее стало известно, что в Ростовской области мясо и птица стали дороже на 18% с начала 2023 года.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Праздник#Производство#Птица#Мясо
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