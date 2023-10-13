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Published Сегодня, 15:51

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Обычные квартиры с «бабушкиным ремонтом» стали продавать в Ростове за 5 млрд руб

«Двушку» с «бабушкиным ремонтом» продают в Ростове за 5 млрд руб

13 октября 2023, 15:51
Фото: pxhere.com
Обычные квартиры с «бабушкиным ремонтом» стали продавать в Ростове за 5 млрд руб
Обычную двухкомнатную квартиру продают в Ростове за почти 5 миллиардов рублей, пишет Domostroy.

В Ростове на продажу выставили двухкомнатную квартиру. Жилье является вторичным, его площадь составляет 52,7 квадратных метра. Продавец оценил его в 4,8 миллиарда рублей или 87,2 миллиона рублей за квадратный метр.

Квартира находится в доме 2004 года постройки. Рядом расположены детские сады, школа и спортивные площадки. Также продавец отмечает, что за пользование квартирой приходят относительно низкие коммунальные платежи.

Фото: авито.ру

«Состояниe хорошеe, можнo зайти и жить», — пишет продавец. Ремонт в квартире действительное есть, однако назвать его современным и достаточно комфортабельным, к тому же за миллиарды рублей, нельзя.

Вероятно, продавец ошибся в миллиардах и миллионах. Сейчас объявление о продаже квартиры уже удалено.

Ранее ростовчане заявили о воде с землей из-под кранов.

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