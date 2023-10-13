Эксперт предостерег от идеи отбирать смартфоны у учеников в школах Ростова

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Напомним, что депутаты инициировали предложение — провести в российских школах опрос среди родителей на тему об ограничении использования учениками смартфонов.
Родителям предлагается выбрать из трех вариантов. Ученики будут сдавать смартфон на входе в школу и пользоваться им лишь для экстренной связи с родителями. Разрешить школьникам пользоваться смартфоном на переменах. Или вообще не вводить ограничения.
Депутаты полагают, что в школах, где большинство родителей выберут свободу от смартфонов, установят специальные шкафчики для хранения. Таким образом учителей освободят от материальной ответственности и дополнительной нагрузки по сбору и выдаче телефонов.
При этом уточняется, что кнопочные телефоны, без выхода в интернет, под ограничение не попадут.
Председатель Ростовского Облпрофсоюза высказывает мнение, что, с одной стороны, смартфоны действительно отвлекают школьников от учебы.
«Но с другой, есть педагоги, которые наоборот, дают смартфону право успешно включаться в учебный процесс. Такие учителя проводят всевозможные интерактивы, где гаджеты помогают усваивать материал урока», — отмечает Владимир Гайворонский.
Собеседник выражает сомнения — есть ли у депутатов, которые выступили с ограничительной инициативой, обширная группа интервьюеров для проведения опроса с миллионами родителей.
«Если ее нет, то действовать для получения обратной связи, вероятно, они рассчитывают как всегда — через школы, через педагогов. Соответственно, и без того невыносимая документационная нагрузка на учителей дополнится еще одной обязанностью — проконтролировать заполнение родителями учеников анкеты по поводу смартфонов. Вывод напрашивается сам собой — стоит ли игра свеч?» — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что более 40% ростовчан признались в зависимости от смартфона и интернета.