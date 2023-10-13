Эксперт предостерег от идеи отбирать смартфоны у учеников в школах Ростова

«Если ее нет, то действовать для получения обратной связи, вероятно, они рассчитывают как всегда — через школы, через педагогов. Соответственно, и без того невыносимая документационная нагрузка на учителей дополнится еще одной обязанностью — проконтролировать заполнение родителями учеников анкеты по поводу смартфонов. Вывод напрашивается сам собой — стоит ли игра свеч?» — резюмирует собеседник.