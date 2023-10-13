rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Эксперт пояснил, к чему приведет затея отбирать смартфоны на входе в школу в Ростове

Эксперт предостерег от идеи отбирать смартфоны у учеников в школах Ростова

13 октября 2023, 08:41
Фото: 1MI
Эксперт пояснил, к чему приведет затея отбирать смартфоны на входе в школу в Ростове
Инициатива отбирать у учеников смартфоны на входе в школу дополнит еще одной обязанностью учителей, которые и так имеют невыносимую документационную нагрузку, сообщил RostovGazeta председатель Ростовской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Владимир Гайворонский.

Напомним, что депутаты инициировали предложение — провести в российских школах опрос среди родителей на тему об ограничении использования учениками смартфонов.

Родителям предлагается выбрать из трех вариантов. Ученики будут сдавать смартфон на входе в школу и пользоваться им лишь для экстренной связи с родителями. Разрешить школьникам пользоваться смартфоном на переменах. Или вообще не вводить ограничения.

Депутаты полагают, что в школах, где большинство родителей выберут свободу от смартфонов, установят специальные шкафчики для хранения. Таким образом учителей освободят от материальной ответственности и дополнительной нагрузки по сбору и выдаче телефонов.

При этом уточняется, что кнопочные телефоны, без выхода в интернет, под ограничение не попадут.

Председатель Ростовского Облпрофсоюза высказывает мнение, что, с одной стороны, смартфоны действительно отвлекают школьников от учебы.

«Но с другой, есть педагоги, которые наоборот, дают смартфону право успешно включаться в учебный процесс. Такие учителя проводят всевозможные интерактивы, где гаджеты помогают усваивать материал урока», — отмечает Владимир Гайворонский.

Родителям в Ростовской области рассказали, можно ли будет проносить в школу смартфоны
Узнать подробнее
Собеседник выражает сомнения — есть ли у депутатов, которые выступили с ограничительной инициативой, обширная группа интервьюеров для проведения опроса с миллионами родителей?Собеседник выражает сомнения — есть ли у депутатов, которые выступили с ограничительной инициативой, обширная группа интервьюеров для проведения опроса с миллионами родителей?
Собеседник выражает сомнения — есть ли у депутатов, которые выступили с ограничительной инициативой, обширная группа интервьюеров для проведения опроса с миллионами родителей?
Фото: Midjourney

Собеседник выражает сомнения — есть ли у депутатов, которые выступили с ограничительной инициативой, обширная группа интервьюеров для проведения опроса с миллионами родителей.

«Если ее нет, то действовать для получения обратной связи, вероятно, они рассчитывают как всегда — через школы, через педагогов. Соответственно, и без того невыносимая документационная нагрузка на учителей дополнится еще одной обязанностью — проконтролировать заполнение родителями учеников анкеты по поводу смартфонов. Вывод напрашивается сам собой — стоит ли игра свеч?» — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что более 40% ростовчан признались в зависимости от смартфона и интернета.

Более 40% ростовчан признались в зависимости от смартфона и Интернета
Узнать подробнее
Читайте также:
Продажи смартфонов в РФ снизились на 20%Поставки «серых» смартфонов почти полностью прекратилисьГаджет-убийца: ростовский врач рассказал, как смартфон сажает зрение
#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Школа#Учителя#Ограничения#Опрос#Ростов#RostovGazeta#Родители#Ученики#Смартфоны
Подпишитесь
Областной суд освободил ростовчанку Светлану Говорову из психбольницы после скандала
Вчера, 16:15
В Ростовской области жители остались без вакцин от ковида и редких грибов
Вчера, 14:56
На скорой из суда увезли ростовчанку, которую против воли держали в психушке
Вчера, 16:47
«Солнцепек, дохлая рыба и надоедливые моржи»: чем недовольны ростовчане на набережной
Вчера, 13:57
Зоолог рассказал о последствиях распространения африканской чумы свиней на Дону
Вчера, 13:52
Полуденка — одно из первых русских поселений на территории современного Ростова
Вчера, 13:44