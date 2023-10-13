rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Эксперт рассказал, что ростовчане стали ощущать подорожание хлеба и молока

Эксперт рассказал, почему ростовчане стали ощущать подорожание хлеба и молока

13 октября 2023, 11:25
Фото: 1MI
Эксперт рассказал, что ростовчане стали ощущать подорожание хлеба и молока
Повышение цен на социально значимые продукты в Ростовской области ощутили все жители, которые посещают продуктовые магазины, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

Напомним, что по данным опроса, рост цен на мясо ощутил каждый второй россиянин. А о подорожании хлеба и молока говорят порядка 30% граждан.

Однако собеседник высказывает мнение, что данные опроса занижены.

«Не каждый второй ощутил рост цен. Его ощутили все жители донского края, которые посещают продуктовые магазины», — уточняет Владислав.

Большой вопрос у эксперта вызывает рост цен на хлеб, стоимость которого, по его оценкам, побила все рекорды. И это при том, что Ростовская область в 2023 году собрала рекордный урожай.

«Считаю, что на рост цен на социально значимые продукты должна обратить внимание антимонопольная служба. Не исключаю, что он обоснован, например, повышением стоимости на топливо. А, возможно, есть и сговор. Контроля никакого нет. Ни одно должностное лицо не смогло четко и внятно разъяснить гражданам, по какой причине произошел рост цен, с чем он связан. Считаю, что это недопустимо», — комментирует собеседник.

В Ростовской области мясо и птица стали дороже на 18% с начала 2023 года
Узнать подробнее

Между тем, эксперт и ранее обращал внимание на то, как незаметно для покупателей в Ростовской области росли цены на продукты.

По факту, цена оставалась прежней. А объемы расфасовки молока, творога, подсолнечного масла — значительно ниже привычных.

По факту, цена оставалась прежней. А объемы расфасовки молока, творога, подсолнечного масла — значительно ниже привычных.По факту, цена оставалась прежней. А объемы расфасовки молока, творога, подсолнечного масла — значительно ниже привычных.
По факту, цена оставалась прежней. А объемы расфасовки молока, творога, подсолнечного масла — значительно ниже привычных.
Фото: 1MI
Незаметно для покупателей: активист обнаружил, как растут цены на продукты в Ростове
Узнать подробнее

«Тоже самое сегодня происходит и с хлебом. Некоторые производители идут на различные ухищрения. Например, чтобы не поднимать цены, некоторые разрыхляют тесто добавками. У покупателя создается ощущение, что объем хлебобулочного изделия не изменился. А вес у такого продукта ниже», — говорит эксперт.

Общественник подчеркивает, что контролирующим организациям надо более активно заняться проверкой качества хлебобулочной и молочной продукции. И выяснить, по какой причине на социально значимые продукты произошел рост цен.

«А для этого власти региона должны временно снять ограничения на проверки», — резюмирует спикер.

Массовые проверки бизнеса, детсадов и школ отменили в Ростове до 2030 года
Узнать подробнее
Читайте также:
Экономист объяснил, как в Ростовской области растет цена на хлеб при рекордном урожаеНа Дону цена пшеницы падает, а хлеба - растетФермеры предупредили о резком скачке цен на молоко в Ростовской области из-за санкцийЦентробанк объяснил высокие цены на мясо в Ростовской области
#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Цены на продукты#Продукты#Подорожание#Хлеб#Молоко#Опрос#Ростов#Хлебобулочные изделия#Горюче-смазочные материалы#Объемы расфасовки
Подпишитесь
В Ростовской области отмечают День яйца и верят в вечную любовь
Сегодня, 14:46
Стало известно, что сильней всего подорожало в Ростовской области за месяц
Сегодня, 13:42
Больше половины ростовчан заявили, что верят в вечную любовь
Сегодня, 10:29
Полуденка — одно из первых русских поселений на территории современного Ростова
Вчера, 13:44