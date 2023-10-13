Эксперт рассказал, почему ростовчане стали ощущать подорожание хлеба и молока

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Однако собеседник высказывает мнение, что данные опроса занижены.
«Не каждый второй ощутил рост цен. Его ощутили все жители донского края, которые посещают продуктовые магазины», — уточняет Владислав.
Большой вопрос у эксперта вызывает рост цен на хлеб, стоимость которого, по его оценкам, побила все рекорды. И это при том, что Ростовская область в 2023 году собрала рекордный урожай.
«Считаю, что на рост цен на социально значимые продукты должна обратить внимание антимонопольная служба. Не исключаю, что он обоснован, например, повышением стоимости на топливо. А, возможно, есть и сговор. Контроля никакого нет. Ни одно должностное лицо не смогло четко и внятно разъяснить гражданам, по какой причине произошел рост цен, с чем он связан. Считаю, что это недопустимо», — комментирует собеседник.
Между тем, эксперт и ранее обращал внимание на то, как незаметно для покупателей в Ростовской области росли цены на продукты.
По факту, цена оставалась прежней. А объемы расфасовки молока, творога, подсолнечного масла — значительно ниже привычных.
«Тоже самое сегодня происходит и с хлебом. Некоторые производители идут на различные ухищрения. Например, чтобы не поднимать цены, некоторые разрыхляют тесто добавками. У покупателя создается ощущение, что объем хлебобулочного изделия не изменился. А вес у такого продукта ниже», — говорит эксперт.
Общественник подчеркивает, что контролирующим организациям надо более активно заняться проверкой качества хлебобулочной и молочной продукции. И выяснить, по какой причине на социально значимые продукты произошел рост цен.
«А для этого власти региона должны временно снять ограничения на проверки», — резюмирует спикер.