Эксперт рассказал, почему ростовчане стали ощущать подорожание хлеба и молока

«Считаю, что на рост цен на социально значимые продукты должна обратить внимание антимонопольная служба. Не исключаю, что он обоснован, например, повышением стоимости на топливо. А, возможно, есть и сговор. Контроля никакого нет. Ни одно должностное лицо не смогло четко и внятно разъяснить гражданам, по какой причине произошел рост цен, с чем он связан. Считаю, что это недопустимо», — комментирует собеседник.