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Гендиректор РЭО сообщил о создании комплекса по переработке ТКО под Тулой

Гендиректор РЭО сообщил о создании комплекса по переработке ТКО под Тулой

13 октября 2023, 09:22
Фото: 1MI
Строящийся под Тулой комплексный объект обращения с ТКО посетил Денис Буцаев, генеральный директор компании «Российский экологический оператор» (РЭО). Каждый год новый комплекс будет утилизировать 362 000 тонн мусора. Комплекс будет полностью построен уже к концу этого года.

Все строительные работы в рамках проекта идут по плану. После того как объект запустят, показатели утилизации мусора в регионе возрастут пятикратно. Как подчеркнул Денис Буцаев, это приблизит область к достижению показателей, установленных в рамках нацпроекта «Экология». Благодаря своей высокотехнологичности новый тульский мусороперерабатывающий комплекс может стать примером для всей инфраструктуры отрасли обращения с отходами в России. Объект входит в число передовых КПО, реализующихся сегодня в стране при поддержке РЭО, пишут novostivolgograda.ru.

Мощность обработки тульского КПО в год составит 480 тысяч тонн, утилизации — 362 тысячи тонн. Новый комплекс наряду с другими региональными объектами позволит закрыть текущую потребность региона в переработке.

12 октября состоялась встреча гендиректора РЭО Дениса Буцаева и Сергея Егорова, заместителя губернатора Тульской области. Провести совещание поручил глава региона Алексей Дюмин.

В ходе встречи Сергей Егоров подчеркнул, что комплекс — это объект, представляющий уникальность не только для области, но и для России в целом. На нем впервые внедрена в промышленном масштабе считающаяся наиболее эффективной технология по утилизации ТКО и извлечения вторсырья из отходов современным методом. Таким образом, объемы утилизации увеличатся, а захоронения на полигонах — уменьшатся.

Глава РЭО Денис Буцаев выразил благодарность губернатору Тульской области Алексею Дюмину и региональным властям за сотрудничество при реализации нацпроекта «Экология». Именно появление трех объектов обращения с ТКО позволит региону выполнить целевые показатели национального проекта.

Стоит отметить, что в мае этого года завершилась реконструкция мусорного полигона в Дубенском районе. В результате на полигоне ввели в эксплуатацию объекты, мощность обработки которых составляет 420 тысяч тонн, утилизации — 70 тысяч тонн.

Средства для реализации инвестпроекта предоставил Российский экологический оператор. Объем финансирования составил 261,9 миллиона рублей. Об этом рассказал Сергей Королев, заместитель гендиректора по инвестиционному развитию ППК «РЭО».

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