Гендиректор РЭО сообщил о создании комплекса по переработке ТКО под Тулой

Все строительные работы в рамках проекта идут по плану. После того как объект запустят, показатели утилизации мусора в регионе возрастут пятикратно. Как подчеркнул Денис Буцаев, это приблизит область к достижению показателей, установленных в рамках нацпроекта «Экология». Благодаря своей высокотехнологичности новый тульский мусороперерабатывающий комплекс может стать примером для всей инфраструктуры отрасли обращения с отходами в России. Объект входит в число передовых КПО, реализующихся сегодня в стране при поддержке РЭО, пишут novostivolgograda.ru.