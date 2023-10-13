Гендиректор РЭО сообщил о создании комплекса по переработке ТКО под Тулой

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Все строительные работы в рамках проекта идут по плану. После того как объект запустят, показатели утилизации мусора в регионе возрастут пятикратно. Как подчеркнул Денис Буцаев, это приблизит область к достижению показателей, установленных в рамках нацпроекта «Экология». Благодаря своей высокотехнологичности новый тульский мусороперерабатывающий комплекс может стать примером для всей инфраструктуры отрасли обращения с отходами в России. Объект входит в число передовых КПО, реализующихся сегодня в стране при поддержке РЭО, пишут novostivolgograda.ru.
Мощность обработки тульского КПО в год составит 480 тысяч тонн, утилизации — 362 тысячи тонн. Новый комплекс наряду с другими региональными объектами позволит закрыть текущую потребность региона в переработке.
12 октября состоялась встреча гендиректора РЭО Дениса Буцаева и Сергея Егорова, заместителя губернатора Тульской области. Провести совещание поручил глава региона Алексей Дюмин.
В ходе встречи Сергей Егоров подчеркнул, что комплекс — это объект, представляющий уникальность не только для области, но и для России в целом. На нем впервые внедрена в промышленном масштабе считающаяся наиболее эффективной технология по утилизации ТКО и извлечения вторсырья из отходов современным методом. Таким образом, объемы утилизации увеличатся, а захоронения на полигонах — уменьшатся.
Глава РЭО Денис Буцаев выразил благодарность губернатору Тульской области Алексею Дюмину и региональным властям за сотрудничество при реализации нацпроекта «Экология». Именно появление трех объектов обращения с ТКО позволит региону выполнить целевые показатели национального проекта.
Стоит отметить, что в мае этого года завершилась реконструкция мусорного полигона в Дубенском районе. В результате на полигоне ввели в эксплуатацию объекты, мощность обработки которых составляет 420 тысяч тонн, утилизации — 70 тысяч тонн.
Средства для реализации инвестпроекта предоставил Российский экологический оператор. Объем финансирования составил 261,9 миллиона рублей. Об этом рассказал Сергей Королев, заместитель гендиректора по инвестиционному развитию ППК «РЭО».