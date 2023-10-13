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Пресс-служба Правительства МО

Губернатор МО Воробьев пообещал восстановить права всех дольщиков до конца года

13 октября 2023, 14:43
Пресс-служба Правительства МО
В Подмосковье порядка 109 тысячам из 117,5 тысячи зарегистрированных обманутых дольщиков передали ключи от собственных квартир или выплатили полагающуюся компенсацию. Губернатор МО Андрей Воробьев пообещал полностью решить эту проблему до конца года.

По словам Воробьева, до последнего времени ситуация с обманутыми дольщиками в Московской области была очень острой. Как сообщает mosregtoday.ru, президент поставил задачу к следующему году решить вопрос со всеми дольщиками, которые из-за действий недобросовестных застройщиков не могут получить жилье. Глава региона отметил, что в урегулировании данной ситуации поддержку оказало федеральное правительство. В МО остается еще 8,4 тысячи дольщиков, которые должны получить квартиры в 193 домах в 28 округах. Губернатор пообещал, что к началу 2024 года права всех дольщиков будут восстановлены и эта проблема уйдет в прошлое.

Стоит отметить, что в Котельниках владельцы квартир в ЖК «Белые Росы» уже начали получать ключи. Данный жилой комплекс строился с осени 2013 года. Всего было возведено четыре монолитных корпуса высотой 22–24 этажа. По плану строительные работы должны были вестись не более двух лет, однако из-за финансовых трудностей застройщика их пришлось поставить на паузу. В апреле 2021 года недостроенные жилые объекты передали подмосковному Фонду защиты прав дольщиков. Долгострой подготовили к сдаче в августе 2023 года.

«Важное событие для всех, кто долго ждал свои квартиры в ЖК „Белые Росы“, — это почти 800 наших жителей. Здесь начали выдавать ключи, и скоро все семьи смогут отметить новоселье», — обратился с хорошими известиями к жителям Подмосковья Воробьев.

За прошлый год в регионе планировалось выдать ключи или выплатить компенсации 14,7 тысячи граждан. План удалось перевыполнить — восстановили права 16,4 тысячи пострадавших дольщиков. Андрей Воробьев, выступая со своим ежегодным обращением летом 2023 года, отметил решение вопросов еще с 12 тысячами дольщиков, в том числе и тех, кто должен был получить жилье от «Урбан Групп». Сейчас ситуацию по «Урбану» удалось полностью урегулировать — восстановлены права всех 16,5 тысячи дольщиков по 65 МКД.

«У нас есть разные инструменты решения проблем дольщиков. Это и дострой привлеченными инвесторами, и предоставление ими квартир, и финансирование, и завершение работ действующими застройщиками, которым мы помогаем с получением технических условий: инженерными сетями, строительством дорог и так далее. Еще один механизм — через региональный и федеральный фонды, где мы также достраиваем дома или выплачиваем рыночную стоимость квартир», — рассказал о путях решения проблем с получением жилья губернатор.

#Общество
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