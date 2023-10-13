Губернатор МО Воробьев пообещал восстановить права всех дольщиков до конца года

По словам Воробьева, до последнего времени ситуация с обманутыми дольщиками в Московской области была очень острой. Как сообщает mosregtoday.ru, президент поставил задачу к следующему году решить вопрос со всеми дольщиками, которые из-за действий недобросовестных застройщиков не могут получить жилье. Глава региона отметил, что в урегулировании данной ситуации поддержку оказало федеральное правительство. В МО остается еще 8,4 тысячи дольщиков, которые должны получить квартиры в 193 домах в 28 округах. Губернатор пообещал, что к началу 2024 года права всех дольщиков будут восстановлены и эта проблема уйдет в прошлое.