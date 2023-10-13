Губернатор МО Воробьев пообещал восстановить права всех дольщиков до конца года

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
По словам Воробьева, до последнего времени ситуация с обманутыми дольщиками в Московской области была очень острой. Как сообщает mosregtoday.ru, президент поставил задачу к следующему году решить вопрос со всеми дольщиками, которые из-за действий недобросовестных застройщиков не могут получить жилье. Глава региона отметил, что в урегулировании данной ситуации поддержку оказало федеральное правительство. В МО остается еще 8,4 тысячи дольщиков, которые должны получить квартиры в 193 домах в 28 округах. Губернатор пообещал, что к началу 2024 года права всех дольщиков будут восстановлены и эта проблема уйдет в прошлое.
Стоит отметить, что в Котельниках владельцы квартир в ЖК «Белые Росы» уже начали получать ключи. Данный жилой комплекс строился с осени 2013 года. Всего было возведено четыре монолитных корпуса высотой 22–24 этажа. По плану строительные работы должны были вестись не более двух лет, однако из-за финансовых трудностей застройщика их пришлось поставить на паузу. В апреле 2021 года недостроенные жилые объекты передали подмосковному Фонду защиты прав дольщиков. Долгострой подготовили к сдаче в августе 2023 года.
«Важное событие для всех, кто долго ждал свои квартиры в ЖК „Белые Росы“, — это почти 800 наших жителей. Здесь начали выдавать ключи, и скоро все семьи смогут отметить новоселье», — обратился с хорошими известиями к жителям Подмосковья Воробьев.
За прошлый год в регионе планировалось выдать ключи или выплатить компенсации 14,7 тысячи граждан. План удалось перевыполнить — восстановили права 16,4 тысячи пострадавших дольщиков. Андрей Воробьев, выступая со своим ежегодным обращением летом 2023 года, отметил решение вопросов еще с 12 тысячами дольщиков, в том числе и тех, кто должен был получить жилье от «Урбан Групп». Сейчас ситуацию по «Урбану» удалось полностью урегулировать — восстановлены права всех 16,5 тысячи дольщиков по 65 МКД.
«У нас есть разные инструменты решения проблем дольщиков. Это и дострой привлеченными инвесторами, и предоставление ими квартир, и финансирование, и завершение работ действующими застройщиками, которым мы помогаем с получением технических условий: инженерными сетями, строительством дорог и так далее. Еще один механизм — через региональный и федеральный фонды, где мы также достраиваем дома или выплачиваем рыночную стоимость квартир», — рассказал о путях решения проблем с получением жилья губернатор.