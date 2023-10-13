«Мобильную» обувь попытались передать в СИЗО Ростова

В СИЗО №5 Ростова на днях снова попытались передать мобильные телефоны необычным способом. Во время досмотра посылки для одного из заключенных сотрудники ФСИН решили осмотреть предназначенные для него ботинки. В подошве обуви полицейские нашли сразу два мобильных телефона.