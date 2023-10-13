«Мобильную» обувь попытались передать в СИЗО Ростова

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
В СИЗО №5 Ростова на днях снова попытались передать мобильные телефоны необычным способом. Во время досмотра посылки для одного из заключенных сотрудники ФСИН решили осмотреть предназначенные для него ботинки. В подошве обуви полицейские нашли сразу два мобильных телефона.
Во ФСИН добавили, что по факту инцидента проводится проверка. Расследованием занимаются правоохранительные органы.
Ранее мобильные телефоны в СИЗО Ростова пытались передать внутри шоколадной плитки, удлинителя и даже в банке шпрот.