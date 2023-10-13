rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Заключенному в Ростове попытались передать телефоны в подошве ботинка

«Мобильную» обувь попытались передать в СИЗО Ростова

13 октября 2023, 17:03
Фото: 1MI
Заключенному в Ростове попытались передать телефоны в подошве ботинка
Заключенному в Ростове-на-Дону попытались передать мобильные телефоны в подошве ботинка, рассказали в ГУФСИН региона.

В СИЗО №5 Ростова на днях снова попытались передать мобильные телефоны необычным способом. Во время досмотра посылки для одного из заключенных сотрудники ФСИН решили осмотреть предназначенные для него ботинки. В подошве обуви полицейские нашли сразу два мобильных телефона.

Телефон внутри ботинкаТелефон внутри ботинка
Телефон внутри ботинка
Фото: ФСИН Ростовской области

Во ФСИН добавили, что по факту инцидента проводится проверка. Расследованием занимаются правоохранительные органы.

Ранее мобильные телефоны в СИЗО Ростова пытались передать внутри шоколадной плитки, удлинителя и даже в банке шпрот.

Читайте также:
В шоколадке пытались передать телефон в ростовское СИЗО №5В СИЗО Ростова мобильник пытались передать в банке шпротВ Батайске расстреляли администратора популярного городского паблика
#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Полиция#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествие в Ростове#Ростов#СИЗО в Ростове#ФСИН Ростовской области#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовской области отмечают День яйца и верят в вечную любовь
Сегодня, 14:46
Стало известно, что сильней всего подорожало в Ростовской области за месяц
Сегодня, 13:42
Эксперт рассказал, почему ростовчане стали ощущать подорожание хлеба и молока
Сегодня, 11:25
В Войске Донском официально признали казаков субэтносом русского народа
Сегодня, 07:49
Водитель сбил лису в центре Ростова-на-Дону
Сегодня, 12:34
Жители Левенцовки требуют продлить маршрут автобуса №55 в Ростове
Сегодня, 14:19