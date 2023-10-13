О чем мечтает Маргарита Голубева — «Мисс Россия-2023»

— Во время награждения я испытала трепет по всему телу, и когда назвали мое имя, я не смогла скрыть своих эмоций. После этого момента все окружающее меня стало как в тумане. Меня сразу же отвели к прессе, где я смогла сохранить концентрацию и ответить на все вопросы, включая те, которые задавали на английском языке.