О чем мечтает Маргарита Голубева — «Мисс Россия-2023»

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
Журналистам ИА RuNews24.ru удалось пообщаться с Маргаритой и задать ей несколько вопросов, которые интересуют ее поклонников.
— С детства вы мечтали стать моделью? Сколько времени вам понадобилось, чтобы добиться успеха?
— Я случайно попала в модельное агентство в 15 лет, и первое время моя мама сопровождала меня на кастинги и съемки. Когда я переехала в Москву, я больше сосредоточилась на учебе в университете и не подписала контракт с новым агентством.
Сейчас Маргарита учится на пятом курсе Российской таможенной академии и на втором курсе Московского государственного института культуры. Она получает два высших образования: в области таможенного дела и эстрадно-джазового пения.
— Что вам нравится больше всего в вашей профессии?
— В последнее время я самостоятельно находила и организовывала все съемки, показы и выставки. Сейчас моя деятельность связана с организацией студенческих и молодежных мероприятий, а также работой на музыкальных концертах в качестве ведущей. Мне очень нравится то, что творчество присутствует во всех сферах моей жизни, даже в работе.
— Как вы почувствовали, узнав, что заняли первое место?
— Во время награждения я испытала трепет по всему телу, и когда назвали мое имя, я не смогла скрыть своих эмоций. После этого момента все окружающее меня стало как в тумане. Меня сразу же отвели к прессе, где я смогла сохранить концентрацию и ответить на все вопросы, включая те, которые задавали на английском языке.
— Какие планы у вас после всех конкурсов?
— Я буду продолжать свое образование в университетах, заниматься саморазвитием и работать над своими личными проектами.
— У вас есть мечта?
— Моя мечта — прожить свою жизнь так, чтобы в старости я понимала, что каждый мой выбор был правильным, потому что даже ошибки открывают новые возможности.
— Планируете ли вы выйти замуж?
— В данный момент я не планирую выходить замуж. В первую очередь я хочу развиваться как личность, наполняться духовно и реализовывать свои проекты. Я уверена, что достойный партнер появится в моей жизни, когда я сама стану опорой для себя.