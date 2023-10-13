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Published Сегодня, 17:20

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Updated Сегодня, 17:25

О чем мечтает Маргарита Голубева — «Мисс Россия-2023»

13 октября 2023, 17:20
В Москве прошел финал конкурса «Мисс Россия-2023», в котором участвовали 50 молодых женщин из разных регионов страны. Победительницей стала Маргарита Голубева, родом из Санкт-Петербурга. Корону ей вручила предыдущая обладательница титула «Мисс Россия-2022» Анна Линникова.

Журналистам ИА RuNews24.ru удалось пообщаться с Маргаритой и задать ей несколько вопросов, которые интересуют ее поклонников.

— С детства вы мечтали стать моделью? Сколько времени вам понадобилось, чтобы добиться успеха?

— Я случайно попала в модельное агентство в 15 лет, и первое время моя мама сопровождала меня на кастинги и съемки. Когда я переехала в Москву, я больше сосредоточилась на учебе в университете и не подписала контракт с новым агентством.

Сейчас Маргарита учится на пятом курсе Российской таможенной академии и на втором курсе Московского государственного института культуры. Она получает два высших образования: в области таможенного дела и эстрадно-джазового пения.

— Что вам нравится больше всего в вашей профессии?

— В последнее время я самостоятельно находила и организовывала все съемки, показы и выставки. Сейчас моя деятельность связана с организацией студенческих и молодежных мероприятий, а также работой на музыкальных концертах в качестве ведущей. Мне очень нравится то, что творчество присутствует во всех сферах моей жизни, даже в работе.

— Как вы почувствовали, узнав, что заняли первое место?

— Во время награждения я испытала трепет по всему телу, и когда назвали мое имя, я не смогла скрыть своих эмоций. После этого момента все окружающее меня стало как в тумане. Меня сразу же отвели к прессе, где я смогла сохранить концентрацию и ответить на все вопросы, включая те, которые задавали на английском языке.

— Какие планы у вас после всех конкурсов?

— Я буду продолжать свое образование в университетах, заниматься саморазвитием и работать над своими личными проектами.

— У вас есть мечта?

— Моя мечта — прожить свою жизнь так, чтобы в старости я понимала, что каждый мой выбор был правильным, потому что даже ошибки открывают новые возможности.

— Планируете ли вы выйти замуж?

— В данный момент я не планирую выходить замуж. В первую очередь я хочу развиваться как личность, наполняться духовно и реализовывать свои проекты. Я уверена, что достойный партнер появится в моей жизни, когда я сама стану опорой для себя.

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