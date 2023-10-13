Почти 600 млн потратят на ремонт Дворца культуры в Сальске

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Речь идет о районном Дворце культуры имени Негребецкого, который расположен на улице Ленина. Заказчиком выступает само учреждение, а начальная цена контракта составляет 582 миллиона рублей.
Компания, которой предстоит выполнить работы, станет известна 2 ноября. Согласно условиям, в 2024 и 2025 годах планируется освоить по 291 миллиону рублей.
Все работы необходимо выполнить с января 2024 года до 31 октября 2025 года. Гарантийный срок составит пять лет.
Всего в техническом задании указаны несколько видов работ, в том числе затрагивающие сети водоснабжения, водоотведения, канализации, электроснабжение. Кроме того, предусмотрены общестроительные работы.
Ранее стало известно, что почти 17 миллионов рублей потратят на холодильники и мебель для больницы в Ростове.