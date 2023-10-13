Президент «Ростова» Арутюнянц высказался о выгорании Валерия Карпина

Posted Сегодня, 19:01
Published Сегодня, 19:01
Modified Сегодня, 19:03
Updated Сегодня, 19:03
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал работу Валерия Карпина. На вопрос о том, выгорел ли главный тренер команды, Арутюнянц ответил отрицательно.
«Неправда, что Карпин выгорел, я не согласен», — приводят слова бизнесмена СМИ.
Ранее сам Карпин, отвечая на вопрос, не устал ли он от футбола, заявил журналистам: «Можно устать от футбола? А вы не устали вот этой хренью заниматься?»
Тем временем дела у «Ростова» в текущем сезоне складываются не лучшим образом. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков в 11 матчах.
В крайней игре с «Краснодаром» ростовчане уступили со счетом 3:2.