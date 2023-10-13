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Валерий Карпин

Президент «Ростова» Арутюнянц высказался о выгорании Валерия Карпина

13 октября 2023, 19:01
Фото: ФК "Ростов"
Валерий Карпин
Президент футбольного клуба «Ростова» Арташес Арутюнянц опроверг выгорание у главного тренера Валерия Карпина, пишет «Спорт-Экспресс».

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал работу Валерия Карпина. На вопрос о том, выгорел ли главный тренер команды, Арутюнянц ответил отрицательно.

«Неправда, что Карпин выгорел, я не согласен», — приводят слова бизнесмена СМИ.

Ранее сам Карпин, отвечая на вопрос, не устал ли он от футбола, заявил журналистам: «Можно устать от футбола? А вы не устали вот этой хренью заниматься?»

Главный тренер ФК «Ростов» Карпин может уйти из российского футбола до конца года
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Тем временем дела у «Ростова» в текущем сезоне складываются не лучшим образом. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков в 11 матчах.

В крайней игре с «Краснодаром» ростовчане уступили со счетом 3:2.

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