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Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Психолог рассказал, как избежать встречи с эксгибиционистом в парках Ростова

Психолог Титова объяснила осенним обострением появление извращенцев в парках Ростова

13 октября 2023, 10:05
Фото: 1MI
Психолог рассказал, как избежать встречи с эксгибиционистом в парках Ростова
В Ростове очевидцы на камеру зафиксировали мужчину, который, по их словам, снимает штаны в кустах Пионерского парка в Западном микрорайоне. Корреспондент RostovGazeta узнал у ростовского психолога Маргариты Титовой, как вести себя ростовчанам при встрече с эксгибиционистом.

Титова предупредила, что риск повстречать извращенца выше в спальных районах города.

«Сейчас период так называемого „осеннего обострения“, поэтому лучше к таким встречам быть готовым. Происходят они, как правило, там, где у эксгибиционистов есть возможность наблюдать за людьми, при этом оставаясь где-то в тени», — поясняет психолог.

Маргарита советует ростовским родителям провести беседу с детьми и объяснить, что подходить к посторонним в малолюдных местах — небезопасно.

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Маргарита Титова предупреждает, что непристойное зрелище может сформировать травму у ребенка.Маргарита Титова предупреждает, что непристойное зрелище может сформировать травму у ребенка.
Маргарита Титова предупреждает, что непристойное зрелище может сформировать травму у ребенка.
Фото: 1MI

«Лучший способ — не конфликтовать, а избегать. Если вы видите, что человек с неадекватным поведением направляется в вашу сторону, измените маршрут, резко свернув в сторону, если это возможно», — советует эксперт.

Она добавляет, что после встречи с человеком с неадекватным сексуальным поведением, нужно передать данные о нем в полицию. Это может предотвратить несчастные случаи.

Ранее RostovGazeta писала о том, что заставляет эксгибиционистов выходить на улицы Ростова.

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