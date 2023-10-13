Психолог Титова объяснила осенним обострением появление извращенцев в парках Ростова

«Сейчас период так называемого „осеннего обострения“, поэтому лучше к таким встречам быть готовым. Происходят они, как правило, там, где у эксгибиционистов есть возможность наблюдать за людьми, при этом оставаясь где-то в тени», — поясняет психолог.