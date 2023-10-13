Психолог Титова объяснила осенним обострением появление извращенцев в парках Ростова

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Титова предупредила, что риск повстречать извращенца выше в спальных районах города.
«Сейчас период так называемого „осеннего обострения“, поэтому лучше к таким встречам быть готовым. Происходят они, как правило, там, где у эксгибиционистов есть возможность наблюдать за людьми, при этом оставаясь где-то в тени», — поясняет психолог.
Маргарита советует ростовским родителям провести беседу с детьми и объяснить, что подходить к посторонним в малолюдных местах — небезопасно.
«Лучший способ — не конфликтовать, а избегать. Если вы видите, что человек с неадекватным поведением направляется в вашу сторону, измените маршрут, резко свернув в сторону, если это возможно», — советует эксперт.
Она добавляет, что после встречи с человеком с неадекватным сексуальным поведением, нужно передать данные о нем в полицию. Это может предотвратить несчастные случаи.
Ранее RostovGazeta писала о том, что заставляет эксгибиционистов выходить на улицы Ростова.