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Пытавшийся перейти дорогу мужчина погиб в Ростовской области

Пытавшийся перейти дорогу мужчина погиб в Ростовской области

13 октября 2023, 05:32
Фото: 1MI
В Ростовской области под колесами автомобиля погиб человек при попытке перейти проезжую часть, сообщили в региональном УГИБДД.

Авария произошла на подъезде от М-4 «Дон» к поселку Каменоломни в вечернее время. Водитель Renault Logan не успел среагировать, заметив на дороге мужчину, что и стало причиной аварии.

Автомобиль сбил пешехода, намеревавшегося перейти проезжую часть.

Стали известны подробности страшного ДТП с погибшим велосипедистом в Ростове
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«В результате ДТП пешеход скончался на месте от полученных травм. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — прокомментировали в управлении.

Ранее стали известны подробности страшного ДТП с погибшим велосипедистом в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Полиция#Авария#Последние новости Ростова на сегодня#УГИБДД#Пешеход#Происшествия
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