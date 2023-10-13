Пытавшийся перейти дорогу мужчина погиб в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Авария произошла на подъезде от М-4 «Дон» к поселку Каменоломни в вечернее время. Водитель Renault Logan не успел среагировать, заметив на дороге мужчину, что и стало причиной аварии.
Автомобиль сбил пешехода, намеревавшегося перейти проезжую часть.
«В результате ДТП пешеход скончался на месте от полученных травм. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — прокомментировали в управлении.
Ранее стали известны подробности страшного ДТП с погибшим велосипедистом в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.