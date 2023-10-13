Разорившегося ростовского олигарха Варшавского будут судить в третий раз

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Согласно данным суда, Варшавскому вменяют злоупотребление полномочиями и мошенничество. Прошлое заседание отложили, а следующее состоится 26 октября.
По информации «Коммерсанта», фигурант пытался украсть деньги «Россельхозбанка», когда шло строительство предприятия «ДонБиоТех» в Волгодонске. Говорится, что он якобы по поддельным документам хотел получить кредит на 10 миллионов рублей.
«Также ему вменяют злоупотребление полномочиями при реализации волгодонского проекта. Таким образом, бизнесмен может получить уже третий срок», — пишет издание.
Отмечается, что сейчас начинается судебный процесс по этому делу.
Напомним, что Варшавский возглавлял «Ростовский электрометаллургический завод» и являлся депутатом Госдумы. В 2019 году его приговорили к 3,5 года колонии за неуплату налогов, а позже назначили еще семь лет за мошенничество. Сейчас бывший олигарх признан банкротом.