Разорившегося ростовского олигарха Варшавского будут судить в третий раз

Напомним, что Варшавский возглавлял «Ростовский электрометаллургический завод» и являлся депутатом Госдумы. В 2019 году его приговорили к 3,5 года колонии за неуплату налогов, а позже назначили еще семь лет за мошенничество. Сейчас бывший олигарх признан банкротом.