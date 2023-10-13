Ростовчане заявили о воде с землей из-под кранов

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
Местная жительница сообщила, что им отключили горячую воду, поэтому она решила нагреть ее в чайнике, чтобы помыть голову. Когда она его набрала, то заметила осадок, которого быть не должно.
Ростовчанка присмотрелась и поняла, что на дне лежат грязь и немного песка. Она решила рассказать об этой ситуации другим горожанам и разместила свою жалобу в социальных сетях.
Некоторые пользователи в комментариях нашли поводы для шуток, а другие посоветовали пользоваться фильтрами для очистки воды.
«Уже 20 лет фильтрами пользуюсь, почему нельзя купить и установить?», — поинтересовались горожане.
«В земле содержатся полезные вещества», — пошутили ростовчане.
Ранее ростовский водоканал повторно обязали выплатить 193 миллиона рублей за загрязнение Дона.