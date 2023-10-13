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Published Сегодня, 04:43

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Ростовчане заявили о воде с землей из-под кранов

Ростовчане заявили о воде с землей из-под кранов

13 октября 2023, 04:43
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в Пролетарском районе в одной из квартир вода из крана идет вместе с землей, рассказали жильцы в соцсети «ВКонтакте» в группе «Это Ростов».

Местная жительница сообщила, что им отключили горячую воду, поэтому она решила нагреть ее в чайнике, чтобы помыть голову. Когда она его набрала, то заметила осадок, которого быть не должно.

Ростовчанка присмотрелась и поняла, что на дне лежат грязь и немного песка. Она решила рассказать об этой ситуации другим горожанам и разместила свою жалобу в социальных сетях.

Некоторые пользователи в комментариях нашли поводы для шуток, а другие посоветовали пользоваться фильтрами для очистки воды.

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«Уже 20 лет фильтрами пользуюсь, почему нельзя купить и установить?», — поинтересовались горожане.

Фото: Это Ростов ВК

«В земле содержатся полезные вещества», — пошутили ростовчане.

Ранее ростовский водоканал повторно обязали выплатить 193 миллиона рублей за загрязнение Дона.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Пролетарский район#Социальные сети#Загрязнение Дона
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