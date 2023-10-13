Ростовская область стала лидером среди регионов по ветрогенерации

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Принимает участие в мероприятии и делегация Ростовской области под руководством заместителя губернатора Игоря Сорокина.
Форум «Российская энергетическая неделя» уже успел стать традиционным. В роли организаторов мероприятия выступают фонд «Росконгресс» и Министерство энергетики России при поддержке правительства города Москвы, где в выставочном зале «Манеж» и проходит сам форум.
Главным событием деловых мероприятий стало пленарное заседание с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина, а основной темой — новая реальность мировой энергетики.
Деловая программа включила в себя более 30 мероприятий, разбитых на тематические блоки: «Международная повестка», «Устойчивое развитие и климат», «Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация» и «Развитие отраслей ТЭК».
Как отметил заместитель главы Ростовской области Игорь Сорокин, в настоящее время именно энергетика является одной из базовых отраслей экономики.
— Ростовская область традиционно занимает лидирующие позиции в развитии энергетики. Мы являемся регионом-донором по поставкам электроэнергии. Сегодня суммарная установленная мощность электростанций региона составляет более 7,8 тысячи МВт. Все общемировые и федеральные тренды развития этой отрасли, озвученные на мероприятии столь высокого уровня, также будут учтены в нашей работе, — сказал Игорь Сорокин.
На заседании комиссии Государственного совета Российской Федерации по вопросу «О развитии рынка газомоторного топлива в Российской Федерации», заместитель губернатора Игорь Сорокин поделился опытом развития рынка газомоторного топлива на Дону.
По его словам, Ростовская область занимает первое место в Российской Федерации по количеству объектов газозаправочной инфраструктуры.
— Сегодня на территории Ростовской области функционирует 59 АГНКС. До конца текущего года будет введен в эксплуатацию еще один объект, — рассказал замгубернатора.
В настоящее время на Дону действую меры поддержки инвесторов при строительстве газозаправочных станций. Им возмещается часть затрат на строительство таких объектов газом, а гражданам — на переоборудование транспортных средств. Также действуют льготы на оплату транспортного налога.
По мнению Игоря Сорокина, это позволяет существенно ускорить развитие рынка газомоторного топлива в регионе.
— С 2020 года в области на газомоторное топливо переведено более 4,7 тысячи единиц транспорта, а до 2025 года планируется переоборудовать еще более 7 тысяч. В настоящее время общее количество таких транспортных средств, превышает 14 тысяч единиц, из которых более 940 — автобусы, работающие на регулярных маршрутах, — подчеркнул Игорь Сорокин. — Строительству объектов газозаправочной инфраструктуры значительно способствует и наличие собственного, донского, производства компрессоров, заправочных колонок, систем осушки газа и другого оборудования.
Сейчас наша область занимает первое место среди регионов по объему реализации природного газа в качестве моторного топлива. В 2022 году реализовано 106,3 млн кубических метров природного газа в качестве моторного топлива, что на 12% больше, чем в 2021 году.
Отметили достижения Донского региона и наградами. В рамках комплексного инвестиционного регионального рейтинга в области возобновляемых источников энергии Ростовская область в третий раз стала лидером в общем зачете. Кроме того, первое место донской регион получил и в отдельной номинации — «Самый индустриальный ВИЭ-регион».
— Развитие возобновляемых источников энергии — значимая перспективно развивающаяся отрасль. Правительство Ростовской области готово оказывать содействие инвестиционным компаниям в реализации проектов ВИЭ в нашем регионе, — заявил Игорь Сорокин.
Он также напомнил, что развитие ветроэнергетики заключается не только в строительстве ветропарков, но и в организации новых производств, которые позволяют создавать новые рабочие места.