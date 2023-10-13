Ростовская область стала лидером среди регионов по ветрогенерации

— С 2020 года в области на газомоторное топливо переведено более 4,7 тысячи единиц транспорта, а до 2025 года планируется переоборудовать еще более 7 тысяч. В настоящее время общее количество таких транспортных средств, превышает 14 тысяч единиц, из которых более 940 — автобусы, работающие на регулярных маршрутах, — подчеркнул Игорь Сорокин. — Строительству объектов газозаправочной инфраструктуры значительно способствует и наличие собственного, донского, производства компрессоров, заправочных колонок, систем осушки газа и другого оборудования.