Ростовскую грузовую морскую компанию хотят обанкротить через суд

ООО «Мидель-Судостроитель» зарегистрирована в Ростовской области 5 лет назад. Ее бенефициаром и руководителем является Геворг Ваградян. Компания специализируется на ремонте и техническом обслуживании судов и лодок. Вероятно, грузоперевозчик задолжал деньги именно за эти услуги. Чистая прибыль «Мидель-Судостроитель» в прошлом году превысила 149 миллионов рублей.