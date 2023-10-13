Ростовскую грузовую морскую компанию хотят обанкротить через суд

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении компании. Компания занимается морскими грузоперевозками. Временным управляющим утвержден Андрея Итяксова.
С требованием признать банкротом «Аврору-Шиппинг» обратило ООО «Мидель-Судостроитель». Компания требует взыскать с грузоперевозчика долги в размере 1,9 миллиона рублей, а также 81 тысячу рублей пени и девять тысяч рублей на оплату госпошлины.
После окончания процедуры наблюдения пройдет судебное заседание. Оно назначено на март следующего года.
Сервис «Спарк» сообщает, что компания «Аврора-Шиппинг» зарегистрирована четыре года назад в Ростове. Ее руководителем значится Александр Борец, а бенефициаром — Сергей Сараев. Чистая прибыль компании в прошлом году составила 17 миллионов рублей.
ООО «Мидель-Судостроитель» зарегистрирована в Ростовской области 5 лет назад. Ее бенефициаром и руководителем является Геворг Ваградян. Компания специализируется на ремонте и техническом обслуживании судов и лодок. Вероятно, грузоперевозчик задолжал деньги именно за эти услуги. Чистая прибыль «Мидель-Судостроитель» в прошлом году превысила 149 миллионов рублей.
Ранее RostovGazeta писала, что восемь теневых банкиров заработали 1,3 миллиарда рублей в Ростове-на-Дону.