rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Ростовскую грузовую морскую компанию хотят обанкротить через суд

Ростовскую грузовую морскую компанию хотят обанкротить через суд

13 октября 2023, 13:46
Фото: pxhere.com
Ростовскую грузовую морскую компанию хотят обанкротить через суд
Суд ввел процедуру банкротства ростовской грузовой морской компании «Аврора-Шиппинг», сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении компании. Компания занимается морскими грузоперевозками. Временным управляющим утвержден Андрея Итяксова.

С требованием признать банкротом «Аврору-Шиппинг» обратило ООО «Мидель-Судостроитель». Компания требует взыскать с грузоперевозчика долги в размере 1,9 миллиона рублей, а также 81 тысячу рублей пени и девять тысяч рублей на оплату госпошлины.

После окончания процедуры наблюдения пройдет судебное заседание. Оно назначено на март следующего года.

Эмодзи, деньги и квартиры: за что судился бизнес Ростовской области в сентябре
Узнать подробнее

Сервис «Спарк» сообщает, что компания «Аврора-Шиппинг» зарегистрирована четыре года назад в Ростове. Ее руководителем значится Александр Борец, а бенефициаром — Сергей Сараев. Чистая прибыль компании в прошлом году составила 17 миллионов рублей.

ООО «Мидель-Судостроитель» зарегистрирована в Ростовской области 5 лет назад. Ее бенефициаром и руководителем является Геворг Ваградян. Компания специализируется на ремонте и техническом обслуживании судов и лодок. Вероятно, грузоперевозчик задолжал деньги именно за эти услуги. Чистая прибыль «Мидель-Судостроитель» в прошлом году превысила 149 миллионов рублей.

Ранее RostovGazeta писала, что восемь теневых банкиров заработали 1,3 миллиарда рублей в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
Восемь теневых банкиров заработали 1,3 млрд рублей в Ростове-на-ДонуРазорившегося ростовского олигарха Варшавского будут судить в третий разСуд в Ростове отказался прекратить дело врезавшегося в ЛЭП вертолета «Росгвардии»
#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Суд#Последние новости Ростова на сегодня#RostovGazeta
Подпишитесь
В Ростовской области отмечают День яйца и верят в вечную любовь
Сегодня, 14:46
Стало известно, что сильней всего подорожало в Ростовской области за месяц
Сегодня, 13:42
Эксперт рассказал, почему ростовчане стали ощущать подорожание хлеба и молока
Сегодня, 11:25
Больше половины ростовчан заявили, что верят в вечную любовь
Сегодня, 10:29
Эксперт рассказал, почему ростовчане стали ощущать подорожание хлеба и молока
Сегодня, 11:25
Полуденка — одно из первых русских поселений на территории современного Ростова
Вчера, 13:44