Сколько будет стоить бензин, если нефть окажется бесплатной

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В России, как и во многих странах мира, население привыкло связывать рост стоимости моторного топлива с непосредственной деятельностью крупных нефтедобывающих компаний. Обыватель в США, Испании, Чехии, России или в Казахстане делает вывод о виновнике подорожания бензина или дизеля, руководствуясь общедоступной и понятной ему информацией.
Суть подобных суждений примерно такая: компания добывает нефть (в собственной стране или импортирует ее из другого государства); продает ее нефтепереработчику, либо сама же делает бензин из черного золота, после чего продает (нередко через свою же сеть АЗС) его автовладельцам. Вывод — если стоимость бензина выросла, значит это инициатива компании, следовательно, она виновата!
Увы, но на практике все гораздо сложнее. Между «добыл нефть» и «заплатил и залил бензин в бак» есть колоссальная «прослойка» расходов: транспортировка к НПЗ, переработка, хранение, перевозка груза на АЗС, амортизация инфраструктуры самой заправки, уплата налогов, соблюдение ряда условий работы на топливном рынке, которые в каждой стране мира имеют свои особенности. Об этом простой обыватель не всегда задумывается.
В ряде стран политики, причем самых высших чинов, из-за этого даже не пытаются все объяснить на пальцах, а просто идут на поводу «общественного гнева», пытаясь надавить на крупные нефтегазовые компании. Критика президента США Джо Байденана протяжении последних двух лет в адрес нефтедобытчиков (и попытка выбить из них дополнительные налоги) — яркий пример подобного подхода по «успокоению масс». Таким методом, кстати, пользуется все большее число политиков из разных стран. Увы, но проблема роста стоимости бензина вызвана не только решениями одной лишь нефтедобывающей компании.
Чтобы понять, что еще влияет на цену бензина в России, мы решили провести эксперимент и посчитать, сколько примерно будет стоить этот тип топлива, если в формуле его создания поставить обязательное условие — нефть будет абсолютно бесплатной.
Предположим, что нефтедобытчик решил по какой-то причине отдать нефть другой компании за ноль рублей и ноль копеек. Будет ли бензин после этого на АЗС бесплатным? Даже простой обыватель, жизнь которого вообще не связана с нефтегазовой отраслью, наверняка догадается, что какую-то сумму заплатить все же придется. Вопрос в том, сколько именно.
Первыми расходами окажутся траты на транспортировку нефти из места ее добычи к заводу, где ее должны переработать в топливо. В большинстве случаев нефть в России после добычи транспортируется к НПЗ по трубопроводам. Разумеется, цена варьируется в зависимости от региона. Одно дело — доставить нефть по трубопроводу до НПЗ из месторождения где-нибудь в ХМАО, а совсем другое — из места, которое намного ближе к густонаселенным городам, например, из Ромашкинского месторождения в республике Татарстан. Но в целом схема одна и та же: доставить нефть нужно, как правило, на ближайший НПЗ, т .е. на один или на несколько объектов, число которых не сильно велико. Это гораздо проще и дешевле, чем доставлять бензин из нефтеперерабатывающего завода в разных направлениях в сразу множество точек, где его будут потреблять, причем в меньших объемах, ведь АЗС не смогут «впитать» такое же количество сырья, как и крупный НПЗ. Производимые на НПЗ нефтепродукты вывозятся в большинстве случаев автомобильным или железнодорожным транспортом. Доставка нефтепродуктов дороже и сложнее, чем доставка нефти на НПЗ.
С доставкой бензина «разбег» стоимости может оказаться еще больше в силу труднодоступности района, где перевозится топливо. К примеру, если это будет транспортировка (выбор завода и место доставки не носит рекламный характер, объекты выбраны исключительно для примера) бензина в Подмосковье из НПЗ в Ярославле или из МНПЗ до АЗС в Москве, которая распложена, скажем, недалеко от парка Сокольники, то цена доставки автотранспортом одного литра бензина варьируется от 0,6 руб. до 1,2 ₽. Напомним, по состоянию на 2 октября 2023 года стоимость Аи-95 на заправках в Москве — около 56 рублей за литр. Выходит, мы не учли прокачку нефти по трубопроводу до НПЗ, стоимость ее переработки на НПЗ, амортизацию АЗС, налоги и много чего еще…, но при нулевой стоимости нефти уже вынуждены заплатить за литр бензина почти рубль.
Переработка нефти в нефтепродукты, включая бензин, займет еще большую долю в стоимости топлива. Большая часть НПЗ используют установки, разогревающие нефть до высоких температур. Из-за этого около 50% денежной себестоимости нефтепереработки составляют энергетические затраты. Примерно 15% от себестоимости нефтепереработки уходит на покупку катализаторов и химических реагентов. В итоге около 65% затрат в работе НПЗ являются переменными. Впрочем надо признать, что в случае с затратами на энергоносители в России эти переменые крайне незначительны по сравнению с той же Европой или некоторыми азиатскими странами, которые импортируют газ и уголь.
Разумеется, все эти проценты по переменным затратам весьма условны и являются исключительно усредненным показателем, поскольку в России есть НПЗ, у которых производство в силу географических факторов, наличия разного оборудования и масштабов выпуска нефтепродуктов сильно отличаются. В целом же, по разным оценкам, затраты на переработку в РФ (если исключить в этой сумме все налоги) занимают от 6% до 12% доли в конечной стоимости бензина. Выходит, даже при нулевой стоимости нефти, учитывая нынешнюю стоимость Аи-95 на заправках в Москве, за бензин придется заплатить около 3 рублей, которые были потрачены при нефтепереработке.
Как рассказала в беседе с «НиК» председатель Комитета по экономике Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков, профессор, доктор экономических наук Тамара Канделаки, сейчас очень сложно высчитать точную цифру, сколько было потрачено денег на сам процесс нефтепереработки.
«Несколько лет назад, если говорить, к примеру, про Московский НПЗ, то это около $30 за тонну. Сейчас эта цифра, учитывая изменения в экономике (и не только российской) может измениться. Но в целом, доля затрат на производство бензина в конечной его стоимости может составлять чуть ли не две трети. Это, разумеется, если учитывать все налоги»,
— заявила эксперт.
Если взять очень грубый подсчет, при котором можно бухгалтерский баланс, скажем, Московского НПЗ (данные за 2021 год) разделить на объем нефтепереработки объекта (около 12 млн т), то переработка одной тонны нефти обходится заводу в примерно 18 рублей. Правда, тут важно отметить, что речь идет о всей нефтепереработке, а не о производстве только бензина.
Если же добавить к этому еще и все налоги, то стоимость бензина на заправке в России даже при учете бесплатной нефти, станет еще больше. Причем доли затрат на транспортировку и переработку по сравнению с долей налогов покажутся весьма незначительными.
Если сильно упростить, то почти 33% от стоимости бензина составляют налоги на добычу ископаемых (НДПИ) и на дополнительный доход (НДД). Еще около 20% — это акцизы и 18% — НДС. В итоге 60-70% от стоимости бензина в России составляют именно налоги. Конечно, можно сказать, что если нефть у нас в производстве бензина будет стоить ноль рублей, то и налоги на добычу ископаемых платить нелогично. Увы, это вопрос спорный. Даже в нашем «эксперименте» нефть в создании бензина физически присутствует, пусть и стоит ноль рублей, т. е. ее де-факто из-под земли извлекли, а значит, НДПИ платить надо. В таком случае в цене бензина налоги занимают около 33 рублей.
В итоге складывается ситуация, когда, если посчитать доставку нефтепродуктов, их переработку и уплату налогов, при бесплатной нефти бензин на заправке обойдется покупателю почти в 37 рублей. Отметим, что это мы не включили стоимость (по сравнению с другими пунктами она будет незначительной) прокачки нефти по трубопроводу от месторождения к НПЗ, а также не учли амортизацию инфраструктуры АЗС.
Кстати, о владельцах заправок. Им ведь нужно платить за электричество, воду, выплачивать зарплаты сотрудникам, ремонтировать оборудование. Говоря проще, наценка от АЗС — это тоже весьма серьезная доля в формировании стоимости бензина. В России она варьируется в пределах 12-13%, из которых почти 5% — затраты, а примерно 8% — накладные расходы. Выходит, к 37 рублям, даже если взять по минимуму, можно смело добавить где-то еще 6 рублей. И тогда при бесплатной нефти бензин в РФ будет стоить около 43 рублей.
Важно отметить, что мы не просто постоянно округляем цифры в пользу снижения, но еще и не учитываем множество мелких расходов и трат на отдельные операции, без которых иногда можно обойтись, а иногда нет. К примеру, это может быть хранение бензина на нефтебазах, куда, как правило, свозят топливо из НПЗ, а уже потом распределяют по АЗС.
Как отметил в комментарии для «НиК» управляющий «Петролеум трейдинг» Максим Дьяченко, в России уже больше года наблюдается экономическая ситуация, которая объективно влияет на рост стоимости бензина независимо от цены на нефть.
«В первую очередь, идет удорожание в цепочке производства-транспортировки-реализации топлива за счет промышленной инфляции. Переработка, доставка и хранение — все это требует техники, которую нужно ремонтировать, к которой нужны запчасти, а все это сейчас в РФ подорожало. Увеличение промышленной инфляции примерно 100% за год. Бензоколонки, к примеру, выросли в цене в 2,5 раза, а самая расходная часть — пистолеты — вообще в 3 раза. Разумеется, АЗС будут увеличивать цену при таких растущих расходах.
Промышленные товары для нефтепереработки покупаются за иностранную валюту. Они подорожали сильнее всего. Чем слабее рубль, тем выше затраты компании на закупку иностранного оборудования. Стала сложнее логистика — почти нет страховок, очень узкие коридоры, — в итоге оборудование завозится в РФ, но с большими расходами.
Внутри страны доставка топлива по железным дорогам тоже является стимулом к росту конечной цены бензина на заправках. Стоимость услуг РЖД и „Транснефти“, конечно, индексируется на уровне инфляции. Но при этом выросла в 2,5 раза аренда цистерн, в которых доставляется топливо. Выходит, услуги монополистов ФАС контролирует, но услуги перевозчиков нет. Кроме того что выросла цена аренды, увеличилось и время доставки. РЖД не может организовать новую логистику. Все больше товаров едет на Восток, а оттуда едут товары навстречу. В итоге на железной дороге нет „свободного места“, чтобы вернуть пустые цистерны. В стране их становится меньше, следовательно, растет стоимость. Из-за их нехватки вместо 12 дней на погрузку уходит примерно 25 дней. Это тоже влияет на конечную стоимость бензина»,
— объяснил Максим Дьяченко.
Он также отметил и ряд других факторов, которые сейчас стимулируют рост топлива в цене. Среди них повышение ключевой ставки ЦБ России. Все большую роль играет и дефицит кадров для работы на АЗС. Максим Дьяченко заявил, что сейчас вакансий для сотрудников от 30 до 40 лет в два раза больше, чем соискателей. Сети АЗС испытывают большую конкуренцию со стороны ритейлов и маркетплейсов. Стать курьером или сотрудником по выдаче посылок, например, от «Яндекса» или Wildberries, получая в малых городах около 60 тыс. рублей (в Москве и Санкт-Петербурге 80-100 тыс. рублей) в месяц можно без проблем. А вот АЗС такую же зарплату не могут платить. Точнее могут, но это чревато увеличением стоимости топлива.
«Разумеется, налоги тоже будут играть огромную роль. С 1 января 2024-го повышаются акцизы. Налоговая нагрузка будет расти. Сейчас обсуждается, что в каком-то виде все-таки будет возврат к демпферу, но так как бюджет дефицитный, взять деньги для его выплаты негде… кроме как увеличить налоги на добычу»,
— резюмировал эксперт.
Илья Круглей