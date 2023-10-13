Солнечную и теплую погоду пообещали ростовчанам на выходных

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
В пятницу в городе будет облачно, а воздух прогреется до 16 градусов. Порывы ветра составят три метра в секунду.
В субботу температура поднимется до 18 градусов, а в воскресенье — до 20 градусов. В эти дни будет солнечная погода.
В понедельник столбики термометров остановятся на отметке в 19 градусов. А после этого начнутся похолодания и температура опустится до 11 градусов.
В среду и четверг, 18 и 19 октября, могут пройти дожди.
Ранее в Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.