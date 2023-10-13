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Солнечную и теплую погоду пообещали ростовчанам на выходных

Солнечную и теплую погоду пообещали ростовчанам на выходных

13 октября 2023, 05:48
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных будет солнечная погода, а температура поднимется до 20 градусов, сообщили синоптики.

В пятницу в городе будет облачно, а воздух прогреется до 16 градусов. Порывы ветра составят три метра в секунду.

В субботу температура поднимется до 18 градусов, а в воскресенье — до 20 градусов. В эти дни будет солнечная погода.

В Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев
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В понедельник столбики термометров остановятся на отметке в 19 градусов. А после этого начнутся похолодания и температура опустится до 11 градусов.

В среду и четверг, 18 и 19 октября, могут пройти дожди.

Ранее в Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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