Стало известно, что сильней всего подорожало в Ростовской области за месяц

Из продуктов питания рост цен сильнее всего ударил по мясу и птице, они стали дороже на почти 3%. Также на 5% подорожало подсолнечное масло. Почти на 10% поднялись в цене и яйца. Овощи и фрукты теперь тоже дороже на почти 2%. Подешевели в регионе за месяц только макароны, и то лишь на 1%.