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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Стало известно, что сильней всего подорожало в Ростовской области за месяц

Стало известно, что сильней всего подорожало в Ростовской области за месяц

13 октября 2023, 13:42
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, что сильней всего подорожало в Ростовской области за месяц
В Ростовской области увеличилась стоимость продуктов и платных услуг, следует из данных Ростовстата.

Ростовстат сообщил о новом скачке инфляции. В сентябре продукты в регионе подорожали на 4,9%, а услуги — на 5,3%.

Из продуктов питания рост цен сильнее всего ударил по мясу и птице, они стали дороже на почти 3%. Также на 5% подорожало подсолнечное масло. Почти на 10% поднялись в цене и яйца. Овощи и фрукты теперь тоже дороже на почти 2%. Подешевели в регионе за месяц только макароны, и то лишь на 1%.

Годовая инфляция в Ростовской области достигла 5,1%
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Что касается услуг, то тут инфляция коснулась образовательных услуг. Они стали в сентябре дороже на почти 6%. Культурный досуг также подорожал на 6%. Занятия спортом поднялись в цене на 1%, а зарубежный туризм — на почти 3%. На 2% подорожали и услуги страхования.

Ранее эксперт рассказал, почему ростовчане стали ощущать подорожание хлеба и молока.

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