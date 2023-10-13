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Published Сегодня, 06:31

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Updated Сегодня, 06:33

Стало известно, какие зарплаты платят сотрудникам компании в Ростовской области

Стало известно, какие зарплаты платят сотрудникам компании в Ростовской области

13 октября 2023, 06:31
Фото: Midjourney
Стало известно, какие зарплаты платят сотрудникам компании в Ростовской области
В Ростовской области средняя предлагаемая зарплата в сентябре составила 45,2 тысячи рублей, сообщает HH.ру.

Аналитики сравнили с этот показатель с предлагаемой зарплатой в Краснодарском крае, где ситуация оказалась лучше. Здесь сотрудникам предлагали 49,8 тысячи рублей.

Однако в плане средней ожидаемой зарплаты сумма одинакова — 50 тысяч рублей. Кроме того, проведенный анализ показал, что в Ростовской области сложился дефицит кадров.

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Речь идет о так называемом индексе конкуренции, то есть количестве резюме на вакансию. В области этот показатель составил 2,8 единицы, что говорит о нехватке сотрудников.

В топ-5 самых востребованных и малочисленных специалистов вошли токарь, дворник, повар, автослесарь и маляр.

Ранее самые высокооплачиваемые вакансии назвали в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Зарплата#Краснодарский край#Дефицит кадров#Средняя зарплата#Дворник#Сотрудники#Повар#Аналитики
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