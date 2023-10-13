Стало известно, какие зарплаты платят сотрудникам компании в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
Аналитики сравнили с этот показатель с предлагаемой зарплатой в Краснодарском крае, где ситуация оказалась лучше. Здесь сотрудникам предлагали 49,8 тысячи рублей.
Однако в плане средней ожидаемой зарплаты сумма одинакова — 50 тысяч рублей. Кроме того, проведенный анализ показал, что в Ростовской области сложился дефицит кадров.
Речь идет о так называемом индексе конкуренции, то есть количестве резюме на вакансию. В области этот показатель составил 2,8 единицы, что говорит о нехватке сотрудников.
В топ-5 самых востребованных и малочисленных специалистов вошли токарь, дворник, повар, автослесарь и маляр.
Ранее самые высокооплачиваемые вакансии назвали в Ростове-на-Дону.