rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:57

Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

В Ростове на продажу выставили Доходный дом Гоца на Большой Садовой

Старинный дом с уникальной лепниной продают за 107 млн рублей в центре Ростова

13 октября 2023, 15:57
Фото: Авито
В Ростове на продажу выставили Доходный дом Гоца на Большой Садовой
В Ростове на продажу выставили Доходный дом Гоца на Большой Садовой, соответствующее объявление появилось на сайте бесплатных объявлений.

Доходный дом Гоца, построенный в 1909 году, выставили на продажу в Ростове. Старинное здание находится на Большой Садовой, 76. Его площадь составляет 1894 квадратных метра. Купить исторический дом предлагают за 107 миллионов рублей.

Здание из трех этажей имеет мансарду и украшено старинной лепниной. В крайний раз его реконструкция проводилась в 2009 году. Внутри имеются все виды коммуникаций. Сейчас в Доходном доме расположены офисы и магазины. Арендный поток от них составляет 301 тысячу рублей в месяц.

Доходный дом Бражникова продают в Ростове за 250 млн рублей
Узнать подробнее

Отметим, что Доходный дом Гоца является объектом культурного наследия Ростовской области.

Здание пытаются продать уже несколько месяцев. В августе его стоимость была меньше — 103,8 миллиона рублей.

Напомним, также в Ростове продают расположенный по соседству с Домом Гоца Дом купца Яблокова. Его стоимость составляет 280 миллионов рублей.

Читайте также:
Жители Левенцовки требуют продлить маршрут автобуса №55 в РостовеУ Ростова-на-Дону появился город-побратим Ош в КиргизииЦена дома Яблокова на Большой Садовой в Ростове снизилась на 50 миллионов рублей
#Общество#Город#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#RostovGazeta
Подпишитесь
В Ростовской области отмечают День яйца и верят в вечную любовь
Сегодня, 14:46
Стало известно, что сильней всего подорожало в Ростовской области за месяц
Сегодня, 13:42
Эксперт рассказал, почему ростовчане стали ощущать подорожание хлеба и молока
Сегодня, 11:25
В Войске Донском официально признали казаков субэтносом русского народа
Сегодня, 07:49
Водитель сбил лису в центре Ростова-на-Дону
Сегодня, 12:34
Жители Левенцовки требуют продлить маршрут автобуса №55 в Ростове
Сегодня, 14:19