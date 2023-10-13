Старинный дом с уникальной лепниной продают за 107 млн рублей в центре Ростова

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Доходный дом Гоца, построенный в 1909 году, выставили на продажу в Ростове. Старинное здание находится на Большой Садовой, 76. Его площадь составляет 1894 квадратных метра. Купить исторический дом предлагают за 107 миллионов рублей.
Здание из трех этажей имеет мансарду и украшено старинной лепниной. В крайний раз его реконструкция проводилась в 2009 году. Внутри имеются все виды коммуникаций. Сейчас в Доходном доме расположены офисы и магазины. Арендный поток от них составляет 301 тысячу рублей в месяц.
Отметим, что Доходный дом Гоца является объектом культурного наследия Ростовской области.
Здание пытаются продать уже несколько месяцев. В августе его стоимость была меньше — 103,8 миллиона рублей.
Напомним, также в Ростове продают расположенный по соседству с Домом Гоца Дом купца Яблокова. Его стоимость составляет 280 миллионов рублей.