Старинный дом с уникальной лепниной продают за 107 млн рублей в центре Ростова

Здание из трех этажей имеет мансарду и украшено старинной лепниной. В крайний раз его реконструкция проводилась в 2009 году. Внутри имеются все виды коммуникаций. Сейчас в Доходном доме расположены офисы и магазины. Арендный поток от них составляет 301 тысячу рублей в месяц.