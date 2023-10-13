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Published Сегодня, 10:28

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Updated Сегодня, 10:30

Трассу Ростов — Азов перекроют с утра 14 октября

Трассу Ростов — Азов перекроют с утра 14 октября

13 октября 2023, 10:28
Фото: donland.ru
Трассу Ростов — Азов перекроют с утра 14 октября
В Ростовской области из-за спортивных соревнований ограничат движение на одной из трасс, сообщили в Минтранспорта региона.

Речь идет о дороге «Ростов-на-Дону — Азов» от магистрали М-4 «Дон» по новому направлению. Ограничения введут 14 октября на период с 09.30 мск до 16.00.

Причиной перекрытия дороги станут соревнования по велоспорту. Водителям на этот период предложили воспользоваться трассой Р-268 «Ростов-на-Дону — Азов» в старом направлении на участке от 0 по 13-й километр.

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До этого стало известно, что стоянку и парковку машин запретили на двух улицах в центре Ростова.

Ранее появились подробности ДТП, из-за которого возникла пробка в Ростовской области на М-4. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Велоспорт#Пробка#Последние новости Ростова на сегодня#Парковка#Минтранспорта#RostovGazeta#Спортивные соревнования#Участок
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