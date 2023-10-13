Трассу Ростов — Азов перекроют с утра 14 октября

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Речь идет о дороге «Ростов-на-Дону — Азов» от магистрали М-4 «Дон» по новому направлению. Ограничения введут 14 октября на период с 09.30 мск до 16.00.
Причиной перекрытия дороги станут соревнования по велоспорту. Водителям на этот период предложили воспользоваться трассой Р-268 «Ростов-на-Дону — Азов» в старом направлении на участке от 0 по 13-й километр.
До этого стало известно, что стоянку и парковку машин запретили на двух улицах в центре Ростова.
Ранее появились подробности ДТП, из-за которого возникла пробка в Ростовской области на М-4. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.