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Updated Сегодня, 06:55

Три человека погибли в лобовой аварии в Ростовской области

Три человека погибли в лобовой аварии в Ростовской области

13 октября 2023, 06:53
Фото: ГИБДД по РО
Три человека погибли в лобовой аварии в Ростовской области
В Ростовской области перестроение водителя на встречную полосу привело к аварии с тремя жертвами, сообщили в региональном УГИБДД.

На дороге Волгоград — Каменск-Шахтинский водитель Hyundai Elantra перестроился на встречную полосу, хотя по ней уже ехал автомобиль Accent. Они не смогли разъехаться и столкнулись.

Удар оказался настолько сильным, что до приезда медиков погибли оба водителя, а также 20-летняя пассажирка из Elantra. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Стали известны подробности страшного ДТП с погибшим велосипедистом в Ростове
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Добавим, что авария произошла в вечернее время в четверг, 12 октября.Добавим, что авария произошла в вечернее время в четверг, 12 октября.
Добавим, что авария произошла в вечернее время в четверг, 12 октября.
Фото: ГИБДД по РО

Добавим, что авария произошла в вечернее время в четверг, 12 октября.

Ранее стали известны подробности страшного ДТП с погибшим велосипедистом в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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