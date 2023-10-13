Три человека погибли в лобовой аварии в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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На дороге Волгоград — Каменск-Шахтинский водитель Hyundai Elantra перестроился на встречную полосу, хотя по ней уже ехал автомобиль Accent. Они не смогли разъехаться и столкнулись.
Удар оказался настолько сильным, что до приезда медиков погибли оба водителя, а также 20-летняя пассажирка из Elantra. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Добавим, что авария произошла в вечернее время в четверг, 12 октября.
Ранее стали известны подробности страшного ДТП с погибшим велосипедистом в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.