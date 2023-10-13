Участникам СВО передали дроны, маскировочные сети и фрукты из Ростовской области

В зону СВО бойцам мотострелковой дивизии из Ростовской области передали очередную партию военно-технической помощи. Военнослужащие и добровольцы получили тепловизоры, бинокли, дроны, антидроновые ружья и маскировочные сети. Также бойцам передали фрукты, овощи и другие продукты питания.