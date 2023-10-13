Участникам СВО передали дроны, маскировочные сети и фрукты из Ростовской области

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
В зону СВО бойцам мотострелковой дивизии из Ростовской области передали очередную партию военно-технической помощи. Военнослужащие и добровольцы получили тепловизоры, бинокли, дроны, антидроновые ружья и маскировочные сети. Также бойцам передали фрукты, овощи и другие продукты питания.
Чиновники заверяют, что потратили на это 3,5 миллиона рублей. Посылку помогали формировать и сами местные жители и даже сельхозтоваропроизводители.
«Жители Ростовской области также делают окопные свечи, передают открытки с теплыми пожеланиями», — сообщили в правительстве региона.
Ранее военный аэродром в Ростовской области начали наполнять техникой.