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Posted Сегодня, 17:02

Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

В зону СВО из Ростовской области передали очередную партию помощи

Участникам СВО передали дроны, маскировочные сети и фрукты из Ростовской области

13 октября 2023, 17:02
Фото: Правительство Ростовской области
В зону СВО из Ростовской области передали очередную партию помощи
В зону СВО из Ростовской области передали очередную партию помощи, рассказали в правительстве региона.

В зону СВО бойцам мотострелковой дивизии из Ростовской области передали очередную партию военно-технической помощи. Военнослужащие и добровольцы получили тепловизоры, бинокли, дроны, антидроновые ружья и маскировочные сети. Также бойцам передали фрукты, овощи и другие продукты питания.

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Чиновники заверяют, что потратили на это 3,5 миллиона рублей. Посылку помогали формировать и сами местные жители и даже сельхозтоваропроизводители.

«Жители Ростовской области также делают окопные свечи, передают открытки с теплыми пожеланиями», — сообщили в правительстве региона.

Ранее военный аэродром в Ростовской области начали наполнять техникой.

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