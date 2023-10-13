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Ушел из жизни бывший депутат Думы Таганрога Колесников

Ушел из жизни бывший депутат Думы Таганрога Колесников

13 октября 2023, 14:17
Фото: dumataganroga.ru
Ушел из жизни бывший депутат Думы Таганрога Колесников
На 67-м году жизни скончался бывший депутат Думы Таганрога Ростовской области Александр Колесников, говорится на сайте Думы.

Он родился в 1957 году в Таганроге и окончил школу №31, а после — инженерно-строительный институт. По окончании вуза он устроился мастером цеха на одно из предприятий.

После Колесников ушел в армию, а когда вернулся, то устроился на это же предприятие, но уже начальником арматурного цеха. А с 1997 года он стал гендиректором этого завода, занимающегося производством строительных материалов.

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В 2014 году Колесников стал депутатом, на этом посту он находился в течение 5 лет. Городская Дума выразила соболезнования его близким, назвав его смерть тяжелой утратой для всех.

Ранее скончался Николай Пивоваров, руководивший Ростовской областью в 80-е годы.

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