Условия труда на Кубани оказались лучше, чем в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Аналитики сравнили условия на рынке труда в Краснодарском крае и Ростовской области. Выяснилось, что индекс конкуренции, то есть количество резюме на одну вакансию, составил на Кубани — 3,2, а в в Ростовской области — 2,8. Оба показателя находятся в зоне дефицита кадров.
Самыми востребованными вакансиями в Ростовской области являются токари, дворники и повара. В соседнем регионе остро не хватает агентов по недвижимости, токарей, дворников и врачей.
При этом средняя заработная плата в Краснодарском крае оказалась выше, чем в Ростовской области — 49 814 рублей против 45 272 рублей.
Однако, согласно опросам, уровень тревоги на работе у жителей Ростовской области ниже, чем на Кубани — 34% против 54% соответственно. Также в Краснодарском крае чаще увольняются из-за стресса на работе.
Помимо прочего, жители Кубани больше, чем жители Ростовской области предпочитают заводить романтические отношения на работе, пишут «Кубанские новости».
Ранее эксперты заявили о дефиците строителей на рынке труда в Ростовской области.