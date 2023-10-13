Условия труда на Кубани оказались лучше, чем в Ростовской области

Аналитики сравнили условия на рынке труда в Краснодарском крае и Ростовской области. Выяснилось, что индекс конкуренции, то есть количество резюме на одну вакансию, составил на Кубани — 3,2, а в в Ростовской области — 2,8. Оба показателя находятся в зоне дефицита кадров.