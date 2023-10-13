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Published Сегодня, 17:01

Modified Сегодня, 17:03

Updated Сегодня, 17:03

Средние зарплаты в Краснодарском крае оказались выше, чем в Ростовской области

Условия труда на Кубани оказались лучше, чем в Ростовской области

13 октября 2023, 17:01
Фото: Midjourney
Средние зарплаты в Краснодарском крае оказались выше, чем в Ростовской области
Средние зарплаты в Краснодарском крае оказались выше, чем в Ростовской области, к такому выводу пришли аналитики.

Аналитики сравнили условия на рынке труда в Краснодарском крае и Ростовской области. Выяснилось, что индекс конкуренции, то есть количество резюме на одну вакансию, составил на Кубани — 3,2, а в в Ростовской области — 2,8. Оба показателя находятся в зоне дефицита кадров.

Самыми востребованными вакансиями в Ростовской области являются токари, дворники и повара. В соседнем регионе остро не хватает агентов по недвижимости, токарей, дворников и врачей.

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При этом средняя заработная плата в Краснодарском крае оказалась выше, чем в Ростовской области — 49 814 рублей против 45 272 рублей.

Однако, согласно опросам, уровень тревоги на работе у жителей Ростовской области ниже, чем на Кубани — 34% против 54% соответственно. Также в Краснодарском крае чаще увольняются из-за стресса на работе.

Помимо прочего, жители Кубани больше, чем жители Ростовской области предпочитают заводить романтические отношения на работе, пишут «Кубанские новости».

Ранее эксперты заявили о дефиците строителей на рынке труда в Ростовской области.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#RostovGazeta
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