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Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

В Ростовской области отмечают День яйца и верят в вечную любовь

В Ростовской области отмечают День яйца и верят в вечную любовь

13 октября 2023, 14:46
Фото: torley/CC BY-SA 2.0 DEED/flickr.com
В Ростовской области отмечают День яйца и верят в вечную любовь
В Ростовской области снова резко подорожали автомобили, тем временем 13 октября в регионе объявили День яйца, а жители Ростова в ходе опроса признались, что верят в вечную любовь.

Вечная любовь

Аналитики провели опрос среди жителей Ростовской области, чтобы узнать, верят ли те в вечную любовь. Более половины респондентов — 55% — заявили, что уверены в вечной прочности человеческих чувств. Еще 12% опрошенных добавили, что каждая влюбленность по-своему уникальна.

Примерно 7% ростовчан заявили, что «любовь живет три года». В чувства, длящиеся дольше трех лет, верят 4% опрошенных.

В отсутствии любви как таковой убеждены 6% местных жителей.

Примерно 7% ростовчан заявили, что «любовь живет три года». Примерно 7% ростовчан заявили, что «любовь живет три года».
Примерно 7% ростовчан заявили, что «любовь живет три года».
Фото: Midjourney
Больше половины ростовчан заявили, что верят в вечную любовь
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Дорогие авто

Сайт Авто.ру сообщил, что в Ростове на 15% подорожали поддержанные авто. Речь идет о машинах, возраст которых не менее 15 лет.

Стоимость машин только за сентябрь выросла в пределах от 2,5 до 5,9%. При этом больше других подорожал ВАЗ Chance. Сейчас его средняя стоимость превышает 291 тысячу рублей, это на 28% больше, чем месяцем ранее. На втором месте по росту цен оказался Renault Sandero, подорожавший на 8%. Он обойдется в Ростовской области не дешевле 707 тысяч рублей. Замкнул тройку лидеров Opel Astra, цены на который взлетели на 16%.

Среди новых машин значительней всего выросла стоимость Geely Tugella — до 4,5 миллиона рублей. Упали же в сентябре в цене китайские Changan UNI–V и Exeed TXL.

Сайт Авто.ру сообщил, что в Ростове на 15% подорожали поддержанные авто.Сайт Авто.ру сообщил, что в Ростове на 15% подорожали поддержанные авто.
Сайт Авто.ру сообщил, что в Ростове на 15% подорожали поддержанные авто.
Фото: 1MI
Автомобили снова резко подорожали в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

День яйца

Ростовстат сообщил, что 13 октября в Ростовской области объявили День яйца. Отмечать его могут все любители яиц, омлетов и запеканок.

В ведомстве отметили, что Ростовская область является лидером по производству яиц в ЮФО. По стране же регион занимает третье место. Только с января по август в области было произведено более миллиарда яиц.

«Сельхозкомпании за этот период произвели 713 миллионов штук. Средняя яйценоскость предприятий достигла 206 яиц», — утверждает Ростовстат.

Отмечается, что в индивидуальном секторе удалось получить более 372 миллионов штук яиц.

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