В Ростовской области отмечают День яйца и верят в вечную любовь

Стоимость машин только за сентябрь выросла в пределах от 2,5 до 5,9%. При этом больше других подорожал ВАЗ Chance. Сейчас его средняя стоимость превышает 291 тысячу рублей, это на 28% больше, чем месяцем ранее. На втором месте по росту цен оказался Renault Sandero, подорожавший на 8%. Он обойдется в Ростовской области не дешевле 707 тысяч рублей. Замкнул тройку лидеров Opel Astra, цены на который взлетели на 16%.