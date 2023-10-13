В Ростовской области отмечают День яйца и верят в вечную любовь

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Аналитики провели опрос среди жителей Ростовской области, чтобы узнать, верят ли те в вечную любовь. Более половины респондентов — 55% — заявили, что уверены в вечной прочности человеческих чувств. Еще 12% опрошенных добавили, что каждая влюбленность по-своему уникальна.
Примерно 7% ростовчан заявили, что «любовь живет три года». В чувства, длящиеся дольше трех лет, верят 4% опрошенных.
В отсутствии любви как таковой убеждены 6% местных жителей.
Сайт Авто.ру сообщил, что в Ростове на 15% подорожали поддержанные авто. Речь идет о машинах, возраст которых не менее 15 лет.
Стоимость машин только за сентябрь выросла в пределах от 2,5 до 5,9%. При этом больше других подорожал ВАЗ Chance. Сейчас его средняя стоимость превышает 291 тысячу рублей, это на 28% больше, чем месяцем ранее. На втором месте по росту цен оказался Renault Sandero, подорожавший на 8%. Он обойдется в Ростовской области не дешевле 707 тысяч рублей. Замкнул тройку лидеров Opel Astra, цены на который взлетели на 16%.
Среди новых машин значительней всего выросла стоимость Geely Tugella — до 4,5 миллиона рублей. Упали же в сентябре в цене китайские Changan UNI–V и Exeed TXL.
День яйца
Ростовстат сообщил, что 13 октября в Ростовской области объявили День яйца. Отмечать его могут все любители яиц, омлетов и запеканок.
В ведомстве отметили, что Ростовская область является лидером по производству яиц в ЮФО. По стране же регион занимает третье место. Только с января по август в области было произведено более миллиарда яиц.
«Сельхозкомпании за этот период произвели 713 миллионов штук. Средняя яйценоскость предприятий достигла 206 яиц», — утверждает Ростовстат.
Отмечается, что в индивидуальном секторе удалось получить более 372 миллионов штук яиц.