В Войске Донском официально признали казаков субэтносом русского народа

Специалисты сообщают, что законодательство, в том числе и закон РСФСР о реабилитации репрессированных народов 1991 года, определяет современное казачество как «исторически сложившуюся» на основе народов России «социокультурную общность», которая была сформирована в ходе многовекового служения казаков России и обществу.