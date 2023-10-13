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В Войске Донском разъяснили вопрос про этнос казаков в Ростовской области

В Войске Донском официально признали казаков субэтносом русского народа

13 октября 2023, 07:49
Фото: donland.ru
В Войске Донском разъяснили вопрос про этнос казаков в Ростовской области
Вопрос этничности казачьих сообществ сложный. Часто он излишне политизирован, сообщили корреспонденту RostovGazeta в пресс-службе войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

Говоря об этносе, в пресс-службе Всевеликого Войска Донского ссылаются на огромный ряд исследований российских и зарубежных ученых о происхождении казаков. Наиболее реалистичной и достоверной экспертам представляется версия ученых о том, что разные группы казачества имеют разное происхождение.

«В целом казаков можно характеризовать как субэтнос русского народа. И выделить их в особую социально-этническую, этнографическую группу», — разъяснили в пресс-службе.

Специалисты сообщают, что законодательство, в том числе и закон РСФСР о реабилитации репрессированных народов 1991 года, определяет современное казачество как «исторически сложившуюся» на основе народов России «социокультурную общность», которая была сформирована в ходе многовекового служения казаков России и обществу.

В пресс-службе напоминают, что, по словам профессора, доктора исторических наук Андрея Венкова, российское казачество можно охарактеризовать по пяти критериям.

В частности, он указывает на то, что в начале XIX века казаки официально были объявлены сословием. Далее казачество сложилось в определенную социально-экономическую группу.

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современное казачество как «исторически сложившуюся» на основе народов России «социокультурную общность», которая была сформирована в ходе многовекового служения казаков России и обществусовременное казачество как «исторически сложившуюся» на основе народов России «социокультурную общность», которая была сформирована в ходе многовекового служения казаков России и обществу
современное казачество как «исторически сложившуюся» на основе народов России «социокультурную общность», которая была сформирована в ходе многовекового служения казаков России и обществу
Фото: Иван Васильевич Болдырев/cc0/wiki

По мнению Венкова, термином «казачество» также обозначали род войск и регулярную легкую кавалерию. А образовавшиеся раньше других казачьи войска, прожив в определенных условиях, выработали свой, отличный от других, стереотип поведения. Историк отмечает, что они осознавали себя отдельным народом.

«Ученые-казаковеды призывают сегодня не развивать дискуссий на тему, являются казаки народом или нет. Так как в условиях современной России казачество определяется как „исторически сложившаяся культурно-этническая общность“, — подчеркнули в пресс-службе Всевеликого войска Донского.

Ранее RostovGazeta выясняла, зачем в Ростовской области разделяли русских.

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#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Казачество#Ростов#Социально-экономическая группа#Сословие#Культурно-этническая общность#Социокультурная общность
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