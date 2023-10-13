Водитель сбил лису в центре Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Происшествие случилось в пятницу, 13 октября, на улице Большой Садовой. По словам очевидцев, пушистый зверек оказался под колесами автомобиля и получил травмы.
Один из горожан решил ему помочь, после чего отвез пострадавшее животное в клинику. Оказалось, что серьезных повреждений у него нет.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Пользователи в комментариях начали интересоваться, откуда в центре города бегают лисы.
«Очень надо найти хозяев или тех, кто знает, чей это красавчик. Он до вечера в клинике и мы не знаем, что дальше делать», — написала ростовчанка.
«В зоопарк отдайте, вдруг он хозяевам надоел, вот и выкинули. А в зоопарке о нем позаботятся», — посоветовали горожане.
Ранее три человека погибли в лобовой аварии в Ростовской области.