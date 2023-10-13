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Updated Сегодня, 12:36

Водитель сбил лису в центре Ростова-на-Дону

Водитель сбил лису в центре Ростова-на-Дону

13 октября 2023, 12:34
Фото: Minette Layne/cc by sa 2.0/flickr.com
Водитель сбил лису в центре Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону водитель автомобиля сбил бегающую по улице лису, сообщается в Telegram в группе «Это Ростов».

Происшествие случилось в пятницу, 13 октября, на улице Большой Садовой. По словам очевидцев, пушистый зверек оказался под колесами автомобиля и получил травмы.

Один из горожан решил ему помочь, после чего отвез пострадавшее животное в клинику. Оказалось, что серьезных повреждений у него нет.

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Фото: https://t.me/etorostov

Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Пользователи в комментариях начали интересоваться, откуда в центре города бегают лисы.

«Очень надо найти хозяев или тех, кто знает, чей это красавчик. Он до вечера в клинике и мы не знаем, что дальше делать», — написала ростовчанка.

«В зоопарк отдайте, вдруг он хозяевам надоел, вот и выкинули. А в зоопарке о нем позаботятся», — посоветовали горожане.

Ранее три человека погибли в лобовой аварии в Ростовской области.

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