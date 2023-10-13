Выпавший с балкона мужчина погиб в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
По их словам, трагедия произошла в пятницу, 13 октября, на улице Вторая Краснодарская. Горожане рассказали, что мужчина по неизвестной пока причине выпал с одного из верхних этажей.
Ростовчанин упал на твердое покрытие возле дома и скончался от полученных травм, после чего на место вызвали представителей экстренных служб. Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Добавим, что это не первый подобный случай. Так, жители города сообщили о гибели выпавшей из окна женщины. Это происшествие случилось на улице Таганрогской.
До этого ростовчанин вместе с кошкой выпал из окна и погиб. Трагедия произошла в конце сентября.