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Published Сегодня, 13:44

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Выпавший с балкона мужчина погиб в Ростове-на-Дону

Выпавший с балкона мужчина погиб в Ростове-на-Дону

13 октября 2023, 13:44
Фото: 1MI
Выпавший с балкона мужчина погиб в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону с балкона выпал мужчина и скончался от полученных при ударе травм, сообщили очевидцы в Telegram.

По их словам, трагедия произошла в пятницу, 13 октября, на улице Вторая Краснодарская. Горожане рассказали, что мужчина по неизвестной пока причине выпал с одного из верхних этажей.

Ростовчанин упал на твердое покрытие возле дома и скончался от полученных травм, после чего на место вызвали представителей экстренных служб. Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ростовчане сообщили о гибели выпавшей из окна женщины
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Видео: ТГ Ростов Главный

Добавим, что это не первый подобный случай. Так, жители города сообщили о гибели выпавшей из окна женщины. Это происшествие случилось на улице Таганрогской.

До этого ростовчанин вместе с кошкой выпал из окна и погиб. Трагедия произошла в конце сентября.

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