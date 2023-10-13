Житель Ростовской области пытался убить знакомого гаечным ключом

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
В мае в поселке Саркел на улице Ленина двое знакомых устроили застолье, но мирно отдохнуть у них не получилось. А виной всему стал произошедший между ними конфликт, который постепенно перерос в драку.
Тогда фигурант несколько раз ударил 58-летнего оппонента ножом, а также газовым ключом по голове. Пострадавшего спасло то, что в этот момент появилась его супруга и вмешалась в драку.
Тогда раненого мужчину доставили в больницу, где оказали ему помощь, а по факту нападения возбудили уголовное дело. Самого фигуранта арестовали, а теперь все материалы передали в суд.
Ранее в Белой Калитве задержали мужчину, зарезавшего знакомую в ходе ссоры.