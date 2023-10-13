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Пытавшегося убить газовым ключом знакомого будут судить в Ростовской области

Житель Ростовской области пытался убить знакомого гаечным ключом

13 октября 2023, 11:51
Фото: pxhere.com
Пытавшегося убить газовым ключом знакомого будут судить в Ростовской области
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В Ростовской области на скамье подсудимых оказался мужчина, который напал на знакомого с гаечным ключом, сообщили в региональном УСКР.

В мае в поселке Саркел на улице Ленина двое знакомых устроили застолье, но мирно отдохнуть у них не получилось. А виной всему стал произошедший между ними конфликт, который постепенно перерос в драку.

Тогда фигурант несколько раз ударил 58-летнего оппонента ножом, а также газовым ключом по голове. Пострадавшего спасло то, что в этот момент появилась его супруга и вмешалась в драку.

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Тогда раненого мужчину доставили в больницу, где оказали ему помощь, а по факту нападения возбудили уголовное дело. Самого фигуранта арестовали, а теперь все материалы передали в суд.

Ранее в Белой Калитве задержали мужчину, зарезавшего знакомую в ходе ссоры.

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