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Жители Левенцовки требуют продлить маршрут автобуса №55 в Ростове

Жители Левенцовки требуют продлить маршрут автобуса №55 в Ростове

13 октября 2023, 14:19
Фото: donland.ru
Жители Левенцовки требуют продлить маршрут автобуса №55 в Ростове
Жители Ростова предложили поменять схему движения автобуса №55, сообщили в администрации города.

Жители Ростова просят изменить маршрут движения автобуса №55. Он едет из Левенцовки через центр города в поселок Александровка. Горожане хотят продлить маршрут до проспекта Солженицына, улицы Ткачева и проспекта Жукова.

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Фото: rostov-gorod.ru

Окончательное решение власти примут после опроса ростовчан. Он проходит на портале «Активный ростовчанин». Поддержать изменение маршрута автобуса или высказаться против можно до 22 октября.

Ранее власти Ростова проверили работу перевозчиков общественного транспорта в Ростове. Выяснилось, что из-за нехватки водителей АТП выпускают на линии меньше транспорта, чем необходимо и прописано в контракте. RostovGazeta подробно рассказывала о ситуации.

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