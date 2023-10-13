Жители Левенцовки требуют продлить маршрут автобуса №55 в Ростове

Ранее власти Ростова проверили работу перевозчиков общественного транспорта в Ростове. Выяснилось, что из-за нехватки водителей АТП выпускают на линии меньше транспорта, чем необходимо и прописано в контракте. RostovGazeta подробно рассказывала о ситуации.