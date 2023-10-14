«Бабахнуло»: дончан испугал звук, похожий на взрыв, в небе над Азовом

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Вечером субботы, 14 октября, в Telegram-канале «Азов события» опубликовали лаконичный пост от местного жителя, который сообщил о звуке, похожем на взрыв, раздавшемся в небе над Ростовской областью около 16.44 мск.
В комментариях местные жители стали немедленно делиться своими впечатлениями, заявив, что грохот неизвестного происхождения нисколько не похож на шум самолета или звуки учений.
«В Кулешовке слышно было», «Ага, в Батайске окна тряхнуло», «В Самарском тоже слышно было», «В Таганроге тоже сестра пишет слышно было», — рассказали дончане.
Обращаем внимание, что источник хлопка в настоящий момент неизвестен. Журналисты запросили комментарий у местных органов власти, информация уточняется.
Ранее мощный грохот разбудил жителей Чкаловского 6 октября.