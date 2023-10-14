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Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

«Бабахнуло»: дончан испугал звук, похожий на взрыв, в небе над Азовом

«Бабахнуло»: дончан испугал звук, похожий на взрыв, в небе над Азовом

14 октября 2023, 14:21
Фото: 1MI
«Бабахнуло»: дончан испугал звук, похожий на взрыв, в небе над Азовом

Жителей Батайска и Азова испугал грохот в небе над Ростовской областью

В Азове вечером 14 октября жители услышали звук, похожий на взрыв, подробности появились в местном Telegram-канале.

Вечером субботы, 14 октября, в Telegram-канале «Азов события» опубликовали лаконичный пост от местного жителя, который сообщил о звуке, похожем на взрыв, раздавшемся в небе над Ростовской областью около 16.44 мск.

В комментариях местные жители стали немедленно делиться своими впечатлениями, заявив, что грохот неизвестного происхождения нисколько не похож на шум самолета или звуки учений.

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«В Кулешовке слышно было», «Ага, в Батайске окна тряхнуло», «В Самарском тоже слышно было», «В Таганроге тоже сестра пишет слышно было», — рассказали дончане.

Обращаем внимание, что источник хлопка в настоящий момент неизвестен. Журналисты запросили комментарий у местных органов власти, информация уточняется.

Ранее мощный грохот разбудил жителей Чкаловского 6 октября.

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