Демограф Ракша прогнозирует катастрофический спад рождаемости на Дону в 2023 году

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
В издании напомнили, что на днях Интернет-пространство сотрясло заявление депутата Госдумы Анны Кузнецовой о том, что россиянки должны рожать детей сразу после достижения совершеннолетия. Парламентарий уверена, что это позволит повысить численность населения за счет того, что за период репродуктивного возраста молодые женщины смогут родить трех-четырех детей. При этом сама Кузнецова является матерью семи детей и совмещает материнство с карьерой вице-спикера Госдумы.
Однако специалисты считают такое решение проблемы демографии в России невозможным. Причин для этого много: у 18-летних россиян, как правило, нет ни высшего образования, ни стабильного источника заработка, ни жилья. Если говорить о Ростовской области, проблема с покупкой жилья стоит еще острее — 80% семей просто не могут позволить себе ипотеку, даже находясь в более зрелом возрасте и имея постоянную работу.
Кроме того, по данным экспертов, Россия попала в очередную демографическую яму, и подъем рождаемости в лучшем случае следует ожидать после 2023 года.
Демограф и социолог Алексей Ракша считает, что в 2023 в России родится детей меньше, чем когда бы то ни было с конца XVIII века.
Одной из причин этого явления считают низкую рождаемость в 1990-х годах. Сейчас в репродуктивном возрасте находятся именно те женщины, которые родились в период с 1983 до 2004 года, а в 1990-х годах показатели рождаемости снижались каждый год. И так как женщин в то время рождалось меньше, то и рожать детей просто некому.
Кроме того, по мнению Алексея Ракша, на рождаемость повлияла программа материнского капитала, которая позволяет получить деньги за рождение первого ребенка.
«Сейчас она нам понижает рождаемость по вторым и немного третьим детям, а по первому ребенку удерживает, но там показатель не растет и не падает» — цитирует Алексея Ракша издание.
Ранее стало известно, жители каких районов Ростова чаще становятся родителями.