Демограф Ракша прогнозирует катастрофический спад рождаемости на Дону в 2023 году

Одной из причин этого явления считают низкую рождаемость в 1990-х годах. Сейчас в репродуктивном возрасте находятся именно те женщины, которые родились в период с 1983 до 2004 года, а в 1990-х годах показатели рождаемости снижались каждый год. И так как женщин в то время рождалось меньше, то и рожать детей просто некому.