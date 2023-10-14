Какой будет зима 2024 года в Ростове согласно приметам на Покров

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
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Updated Сегодня, 16:57
В субботу, 14 октября, православные христиане отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В прошлом дончане, как и жители других регионов, использовали приметы, чтобы именно в этот день определить, какой будет наступающая зима. Так как Покров символизировал встречу двух сезонов, россияне часто говорили: «На Покров до обеда — осень, после обеда — зима».
Согласно поверьям, именно Покров определял, каким будет самое холодное время года. Если в день праздника было зябко или пасмурно — людей ждала снежная зима, а вот тепло наоборот предвещало позднее наступление заморозков. Кроме того, не последнюю роль в предсказаниях играло направление ветра, так северный и восточный ветер предсказывали трескучую суровую зиму, а южный ветер — обилие снега с небольшой минусовой температурой. Переменчивый ветер также предвещал изменчивую погоду.
Если опираться на приметы, то ростовчан в этом году ждет поздний приход зимы, однако холода, хоть и придут поздно, будут суровыми с низкими температурами и непредсказуемыми погодными условиями.
Ранее синоптики предсказали, какой месяц будет самым холодным будущей зимой.