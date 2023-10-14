Какой будет зима 2024 года в Ростове согласно приметам на Покров

Согласно поверьям, именно Покров определял, каким будет самое холодное время года. Если в день праздника было зябко или пасмурно — людей ждала снежная зима, а вот тепло наоборот предвещало позднее наступление заморозков. Кроме того, не последнюю роль в предсказаниях играло направление ветра, так северный и восточный ветер предсказывали трескучую суровую зиму, а южный ветер — обилие снега с небольшой минусовой температурой. Переменчивый ветер также предвещал изменчивую погоду.